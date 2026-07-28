Cộng đồng dân cư chủ động phòng cháy từ sớm, từ xa

Công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy được liên tục đổi mới, đa dạng hình thức, sát thực tế, dễ hiểu và thực hành. Các mô hình nhân dân tự quản có hiệu quả được từng bước nhân rộng, vận dụng linh hoạt với từng địa bàn. Đó là những biện pháp đang được nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng triển khai đồng bộ, giúp nâng cao tinh thần chủ động phòng cháy từ sớm, từ xa ngay từ mỗi khu dân cư.

Với diễn biến thời tiết cực đoan như hiện nay, nhiều nguy cơ về cháy, nổ luôn luôn hiện hữu tiềm ẩn trong cộng đồng dân cư. Từ những khu vực nông thôn, miền núi với diện tích rừng có nhiều thực bì khô; cho tới các khu dân cư đông đúc với lượng tiêu thụ tăng đột biến mùa nắng nóng... đều có thể phát sinh cháy bất cứ lúc nào nếu người dân chủ quan, lơ là.

Vì vậy, khi chính cộng đồng dân cư có ý thức chủ động phòng cháy từ xa, từ sớm, có thể phối hợp tốt với lực lượng chức năng để xử lý ngay khi phát hiện sự cố... thì mức độ thiệt hại sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất, không để những sự cố nhỏ trở thành những vụ cháy gây hậu quả lớn.

Tổ công tác của khu phố Bãi Cháy 6 (phường Bãi Cháy) tuyên truyền về tầm quan trọng của việc trang bị, sử dụng bình chữa cháy tại hộ gia đình.

Với tinh thần đó những năm qua, Quảng Ninh luôn chủ động triển khai hàng loạt giải pháp để hình thành “lá chắn” bảo vệ an toàn phòng cháy ngay từ cơ sở, không để bị động trước các tình huống phát sinh. Không chỉ tập trung kiểm tra, nhắc nhở, lực lượng chức năng các địa phương còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng theo hướng trực quan, sinh động hơn.

Như vừa qua, Công an xã Ba Chẽ đã phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) tổ chức chương trình thực hành ứng phó sự cố cháy tại trụ sở ngân hàng Agribank Ba Chẽ. Lực lượng tham gia bao gồm cán bộ, nhân viên tại ngân hàng, nhân dân tại khu vực diễn tập (thôn 1, xã Ba Chẽ) và các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của địa phương. Buổi thực hành là cách để vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, luyện tập các kỹ năng như: Xử lý ban đầu một số tình huống cháy, nổ cơ bản; sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; nhận diện và khắc phục những nguyên nhân, nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh...

Chương trình thực hành ứng phó sự cố cháy tại trụ sở ngân hàng Agribank Ba Chẽ (tháng 7/2026).

Anh Phạm Văn Quang (thôn 1, xã Ba Chẽ) cho biết: Dù đã chủ động trang bị kiến thức thường xuyên về PCCC, nhưng qua diễn tập, tôi mới nhận ra có những tình huống thực tế tưởng chừng rất đơn giản mà vẫn có thể dẫn đến nguy hiểm khôn lường. Nhất là khi người dân chủ quan không tham gia diễn tập để thực sự nắm vững kỹ năng, quy định an toàn, không thực hiện theo được kịch bản thoát hiểm, thậm chí không sử dụng được các trang thiết bị cứu hỏa... Điều này rất dễ xảy ra khi tâm lý đang hoảng loạn, chỉ có thể khắc phục bằng cách ghi nhớ, rèn luyện kỹ năng an toàn mỗi ngày; cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động diễn tập để có thể chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân trước khi các lực lượng chuyên nghiệp kịp đến nơi khi có sự cố.

Để nâng cao sự chủ động phòng cháy từ sớm, từ xa trong cộng đồng dân cư thì công tác thông tin tuyên truyền phải luôn được chú trọng. Một trong những nét đổi mới thời gian gần đây là các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để lan tỏa kiến thức PCCC đến từng hộ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp. Các địa chỉ fanpage như “DDCI PCCC Quảng Ninh”, “Công an tỉnh Quảng Ninh” trở thành nguồn thông tin uy tín để người dân nắm được các thông tin chính thống. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH duy trì nhóm Zalo tuyên truyền cho các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC để nhanh chóng nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và kịp thời hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ.

Khi ngay từ yếu tố con người được chú trọng thì các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Thiết bị truyền tin báo cháy tự động”... đang được duy trì và nhân rộng trong toàn tỉnh sẽ càng phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, góp phần thiết thực trong việc phòng, chống cháy, nổ từ xa, từ sớm.