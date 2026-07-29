Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House thông tin liên quan đến Dự án Nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House được lựa chọn làm chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

​Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House xin cung cấp các thông tin liên quan đến Dự án Nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

2. Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House.



Địa điểm xây dựng: Ô II - OM21 phân khu 11, phường Hoành Bồ và phường Việt Hưng.

4. Địa chỉ liên lạc và nhận hồ sơ:

- Số 15A, phố Ngô Thì Nhậm, tổ 6, khu phố Yết Kiêu, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

- Hotline: 0982.416.283



- Website: Harmonyhouse.com.vn

5. Tiến độ thực hiện dự án:

- Ngày 13/06/2026 đã khởi công phần móng công trình Nhà ở xã hội ký hiệu CT3 thuộc Dự án.

- Dự kiến hoàn thành 02 toà chung cư nhà ở xã hội CT3, CT2 và hạ tầng kỹ thuật đi kèm đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng: Quý II/2027.

- Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án (02 toà chung cư nhà ở xã hội CT1, CT4, 48 căn nhà ở thương mại liền kề và hạ tầng kỹ thuật đi kèm): Quý I/2028.

6. Quy mô dự án:

- Tổng diện tích lô đất: 29.630 m2 (2,96 ha)

- Quy mô dân số dự kiến: 2.252 người

- Mật độ xây dựng: ~37,85%

- Đầu tư xây dựng 04 toà chung cư xã hội cao 15 tầng nổi + tum kỹ thuật (ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4) và 02 dãy nhà ở thương mại liền kề cao 05 tầng (ký hiệu LK01, LK02)7. Số lượng căn hộ:​

Trong quá trình thiết kế chi tiết, hoàn thiện dự án đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hamony Housse đã điều chỉnh mặt bằng, số lượng căn hộ. Tổng số lượng 1.176 căn (tăng 30 căn so với Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt là 1.146 căn), cụ thể:

- Số căn nhà ở xã hội 1.128 căn hộ (tăng 28 căn hộ so với Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt là 1.100 căn)

- Số căn nhà ở thương mại liền kề: 48 căn (tăng 02 căn so với Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt là 46 căn) - Số lượng căn hộ để bán:

+ ​Căn nhà ở xã hội (toà CT1, CT2, CT3, CT4): 1.128 căn.

+​ Căn nhà ở thương mại liền kề ( LK01, LK02): 48 căn.



- Diện tích căn hộ:

+​ Căn hộ 1-1,5 phòng ngủ từ 35-54m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ từ 62-64m2

+ Căn hộ 3 phòng ngủ từ 75-77m2



- Giá bán (tạm tính) trên 1m2 sàn sử dụng: Dự kiến khoảng 20.500.000 đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì)

Giá bán trên là giá bán tạm tính tại thời điểm công bốthông tin dự án. Chủ đầu tư sẽ cập nhật, xác định (kèm theo đầy đủ hồ sơ thẩm tra giá bán theo quy định) đến Sở Xây dựngđể công khai giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo quy địnhcủa pháp luật tại Điều 13 Nghị định 192/2025/NĐ-CP ngày01/07/2025.



- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký: Dự kiến vào khoảng Quý III/2026.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chính thức sẽ được Chủ đầu tư thông báo đến Sở Xây dựng để công khai thông tin theo quy định.

​Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House xin cung cấp thông tin dự án như trên đến Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân phường Hoành Bồ và Việt Hưng nơi có dự án.

Trân trọng cảm ơn./.