Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Vận hành an toàn, ổn định gắn với bảo vệ môi trường

Gắn nhiệm vụ sản xuất điện với bảo vệ môi trường là một trong những định hướng xuyên suốt được Công ty Nhiệt điện Mông Dương chú trọng thực hiện. Trong những tháng đầu năm 2026, Công ty đã duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình sản xuất.





Ngay từ đầu năm, Công ty chủ động xây dựng phương án vận hành, thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện năm 2026 theo Quyết định số 333/QĐ-NĐMD, tăng cường kiểm tra tình trạng thiết bị, giám sát quá trình vận hành và thực hiện chạy, chuyển đổi thiết bị theo quy định. Các giải pháp về vận hành, sửa chữa, nhiên liệu và an toàn được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì các tổ máy trong trạng thái sẵn sàng cao.

Tính đến hết ngày 26/8/2026, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 4,818 tỷ kWh, đạt 68,6% kế hoạch cả năm 2026 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao (trong đó 7 tháng đầu năm Công ty đã đạt 103,97% so với kế hoạch 7 tháng được giao). Đặc biệt, trong điều kiện nhiệt độ nước làm mát tăng cao vào các tháng cao điểm mùa khô (tháng 5, 6, 7), Công ty đã chủ động điều chỉnh phương thức vận hành, kiểm soát tốt các thông số kỹ thuật và môi trường, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, ôn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

Khuôn viên xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Cùng với duy trì sản xuất điện, Công ty đặc biệt chú trọng kiểm soát tốt các nguồn phát thải và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và quan trắc môi trường được duy trì vận hành ổn định, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý trong suốt quá trình vận hành.

Các thông số về khí thải, nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép, các hệ thống quan trắc được Công ty quan tâm theo dõi, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm định định định kỳ để đảm bảo vận hành ổn định, chính xác. 100% khối lượng tro, xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất điện được tiêu thụ, không để tồn đọng kéo dài và không để xảy ra sự cố môi trường.

Để nâng cao độ tin cậy thiết bị và hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố, Công ty chủ động thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, tập trung xử lý các tồn tại, khiếm khuyết; phối hợp với Công ty EPS xử lý thiết bị trong các đợt cao điểm và áp dụng kết quả phân tích RCM (bảo trì tập trung vào độ tin cậy), đẩy mạnh sửa chữa theo hướng Non-OEM, qua đó nâng cao hiệu quả bảo dưỡng và tối ưu chi phí.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy cũng được tăng cường thông qua kiểm tra, giám sát và huấn luyện định kỳ. Việc kiểm soát đồng thời các yêu cầu về an toàn – thiết bị – môi trường giúp Công ty chủ động phòng ngừa rủi ro, duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý vận hành, tăng cường độ tin cậy thiết bị, chủ động phòng ngừa sự cố, duy trì hiệu quả các hệ thống xử lý và quan trắc môi trường, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

Với phương châm “Vận hành an toàn – Sản xuất ổn định – Bảo vệ môi trường – Phát triển bền vững”, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong sản xuất điện gắn với bảo vệ môi trường, góp phần cùng EVNGENCO3 bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và phát triển bền vững.