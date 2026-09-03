Công việc thông suốt, không gián đoạn nhiệm vụ phục vụ nhân dân

Sáng 3/9, Quảng Ninh bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đồng thời là ngày đầu tiên bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương vận hành trong vị thế thành phố. Từ các trung tâm phục vụ hành chính công đến bộ phận một cửa ở cơ sở, hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra nền nếp, thông suốt, bảo đảm công việc của người dân, doanh nghiệp được tiếp nối liên tục, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển sang không gian quản lý, vận hành mới...

Biển tên của các cơ quan, đơn vị gắn với địa danh “tỉnh Quảng Ninh” đã được đồng loạt thay đổi, thống nhất với tên gọi mới “thành phố Quảng Ninh”. Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố, nhịp làm việc nhanh chóng trở lại bình thường. Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, chủ động hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ; người dân, doanh nghiệp đến giao dịch được đón tiếp, giải quyết thủ tục theo đúng quy trình.

Rất đông công dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, các khu vực tiếp nhận hồ sơ hoạt động ổn định. Cán bộ chuyên môn tập trung xử lý từng thủ tục, giải đáp những nội dung người dân còn vướng mắc; hồ sơ được tiếp nhận, phân loại và giải quyết theo quy định.

Từ những giao dịch thường ngày đến các thủ tục cần hướng dẫn cụ thể, hoạt động phục vụ vẫn được duy trì liên tục, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp ngay trong ngày đầu bộ máy thành phố đi vào vận hành.



Chị Vũ Thị Thu Thảo, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, cho biết: “Ngay từ những giờ làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cũng là ngày làm việc đầu tiên của thành phố Quảng Ninh, hoạt động tại Trung tâm diễn ra bình thường, không xáo trộn. Cán bộ, công chức có mặt đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân. Riêng lĩnh vực chứng thực do tôi phụ trách, toàn bộ con dấu đã được thay mới và đưa vào sử dụng, giúp giải quyết thủ tục cho công dân nhanh chóng, chính xác. Trong ngày làm việc đặc biệt này, tôi rất tự hào khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Niềm tự hào ấy cũng nhắc nhở mỗi cán bộ chúng tôi phải trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp”.

Con dấu của đơn vị đã được thay mới với tên "thành phố Quảng Ninh" và được sử dụng để giải quyết nhanh gọn, chính xác các thủ tục cho công dân.

Ngày làm việc đầu tiên của bộ máy thành phố diễn ra trong một thời điểm khá đặc biệt ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, lượng công việc cần tiếp nhận, xử lý tăng cao so với ngày thường, trong khi đây cũng là những ngày đầu tiên các cơ quan, đơn vị chính thức chuyển sang vận hành theo mô hình quản lý mới.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp cho thấy hoạt động vẫn được duy trì ổn định, không có sự xáo trộn làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Nhân viên lĩnh vực đất đai của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Hương, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, đến giải quyết thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, chia sẻ: “Tuy hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau khi Quảng Ninh chính thức lên thành phố, lại ngay sau một kỳ nghỉ lễ khá dài ngày, nhưng mọi hoạt động công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn vận hành trôi chảy, không hề có sự gián đoạn. Cán bộ Trung tâm chu đáo, tận tình hướng dẫn công dân và tiếp nhận, xử lý hồ sơ rất nhanh gọn, như cá nhân tôi, chỉ mất 5 phút để hoàn thành mọi quy trình nộp hồ sơ. Tôi hy vọng khi đã là thành phố, năng lực chuyên môn và đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và làm hài lòng hơn nữa người dân, doanh nghiệp”.

Địa danh "thành phố Quảng Ninh" đã được sử dụng trong các giấy tờ cá nhân của công dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh, yêu cầu về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, không làm gián đoạn đến công việc của người dân, doanh nghiệp cũng được thể hiện rõ ràng. Không có khoảng trống trong tiếp nhận hồ sơ; không có sự ngắt quãng trong hướng dẫn, giải quyết thủ tục.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân.

Cán bộ, công chức nhanh chóng bắt nhịp với vị trí, nhiệm vụ mới, phối hợp xử lý công việc, bảo đảm các giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp diễn ra bình thường; vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về tổ chức, tên gọi, thẩm quyền và phương thức vận hành; qua đó góp phần bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi.

Con dấu thứ 2 của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh được đổi mới theo tên "thành phố Quảng Ninh" và được sử dụng từ ngày 3/9.

Đối với người dân, điều thay đổi có thể được cảm nhận rõ nhất chính là tên gọi, danh xưng “thành phố Quảng Ninh” trong các giấy tờ thủ tục của mình.

Chị Nông Thị Thảo, phường Hà Tu, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh để làm căn cước cho con gái, chia sẻ: “Hôm nay đưa con gái đi làm căn cước, tôi vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi giấy tờ của cháu đã được ghi địa danh mới là “thành phố Quảng Ninh”. Tuy vẫn chính là mảnh đất quê hương, nhưng việc trở thành công dân một thành phố trẻ cũng khiến người dân chúng tôi có tâm thế vô cùng phấn khởi và có thêm nhiều kỳ vọng. Hy vọng thành phố Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển hơn, đời sống người dân được quan tâm, chăm lo tốt hơn”.

Chị Nông Thị Thảo cùng con gái vui mừng vì giấy tờ của bé đã được gắn với danh xưng mới "thành phố Quảng Ninh", mang theo nhiều niềm vinh dự, tự hào và kỳ vọng mới.

Ngày làm việc đầu tiên tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công đánh dấu bộ máy thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào vận hành, đồng thời mở đầu cho một yêu cầu mới về tổ chức, điều hành và phục vụ nhân dân. Sự ổn định, thông suốt trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay từ ngày đầu cho thấy sự chủ động, sẵn sàng của các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuyển sang mô hình hoạt động mới.

Cán bộ đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục thu hồi và đăng ký cấp đổi con dấu, điều chỉnh theo tên gọi "thành phố Quảng Ninh".

Từ các Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi trực tiếp kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp, tinh thần phục vụ đang được đặt vào những công việc cụ thể, thiết thực. Đây là nền tảng để thành phố Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả hoạt động.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp.