Vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ thành phố từ những điều thiết thực

Năm học 2026–2027 đang cận kề, Quảng Ninh bước vào năm học đầu tiên trong không gian thành phố với yêu cầu nâng cao hơn về chất lượng và cơ hội giáo dục. Cùng với việc hoàn tất các điều kiện về đội ngũ, trường lớp, sách giáo khoa và phương tiện đưa đón, nhiều chính sách, giải pháp mới đang được triển khai theo hướng bảo đảm mọi học sinh, dù ở đô thị, miền núi, biên giới hay hải đảo, đều có điều kiện học tập thuận lợi, an toàn và phát triển toàn diện.



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng giấy khen cho các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ điều động, tăng cường đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ được ngành Giáo dục Quảng Ninh tập trung thực hiện trước thềm năm học mới là chủ động rà soát, sắp xếp và điều tiết đội ngũ giáo viên, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ nhân lực để tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học. Cuối tháng 8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện điều động, luân chuyển 327 giáo viên tại 23 xã, phường. Trong đó, 170 giáo viên hoàn thành thời gian điều động, tăng cường được bố trí trở về đơn vị công tác theo nguyện vọng; đồng thời 157 giáo viên từ các trường ở địa bàn thuận lợi được điều động đến những cơ sở đang thiếu giáo viên, trong đó có nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, 40 giáo viên trên địa bàn xã Ba Chẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ thay thế, tăng cường tại các điểm trường thuộc xã Kỳ Thượng và Lương Minh. Nhiều giáo viên trong số này đã từng tham gia các đợt điều động, tăng cường trước đó nhưng vẫn sẵn sàng trở lại vùng khó khi ngành có nhu cầu. Sự chủ động, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo đang góp phần bảo đảm các điểm trường ở địa bàn khó khăn có đủ giáo viên, để học sinh được học tập đầy đủ ngay từ những ngày đầu năm học.

Việc điều tiết, phân bổ lại đội ngũ trước năm học mới không chỉ giải quyết bài toán thiếu, thừa giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, mà còn thể hiện cách tiếp cận hướng tới công bằng trong cơ hội học tập. Trong không gian thành phố Quảng Ninh, dù ở đô thị, miền núi, biên giới hay những địa bàn còn khó khăn, mỗi học sinh đều cần được bảo đảm điều kiện giáo dục tương đối đồng đều, tạo nền tảng để phát triển toàn diện.

Ứng dụng công nghệ trong dạy và học tại Trường THCS Mạo Khê, phường Mạo Khê.

Cùng với luân chuyển, điều tiết, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cũng được ngành xác định là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong tháng 7 và tháng 8, ngành Giáo dục đã tổ chức gần 30.000 lượt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó việc bồi dưỡng tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số. Đơn cử như tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), nếu trước đây, giáo viên chủ yếu sử dụng AI để thiết kế bài giảng và các sản phẩm hỗ trợ dạy học, thì lần này, một nội dung mới được đưa vào thực hành là ứng dụng AI hỗ trợ chấm và nhận xét bài làm của học sinh. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, giáo viên từng bước làm quen với cách xây dựng tiêu chí, thiết lập công cụ và kiểm tra kết quả.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết: Từ những thao tác cụ thể, công nghệ đang dần trở thành công cụ hỗ trợ giáo viên trong nhiều khâu của hoạt động chuyên môn. Việc chấm, chữa bài bằng công nghệ, phát hiện lỗi sai và nhận xét bài học sinh bằng AI không chỉ giúp giảm tải cho giáo viên mà còn mở ra cơ hội cá nhân hóa đánh giá, phản ánh chính xác năng lực người học. Từ đó, chúng tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào hoạt động giảng dạy.

Song song với việc bố trí nhân sự, nâng cao chất lượng giáo viên, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Năm học 2026-2027, toàn thành phố đã đầu tư xây mới 8 trường học và cải tạo 64 trường khác. Các hạng mục này về cơ bản đã hoàn thành việc cải thiện để sẵn sàng đưa vào khai thác ngay từ đầu năm học. Các địa phương cũng đã hoàn tất rà soát toàn bộ hệ thống điện, cây xanh, phòng học, khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước cũng như thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học.

Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu, gồm 38 phòng học thông thường, 11 phòng học bộ môn, 45 phòng ở nội trú cùng nhà đa năng, sân thể thao… đã sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Riêng tại các xã biên giới, thời gian qua, Quảng Ninh cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp. Đến cuối tháng 8, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, các điều kiện phục vụ năm học mới đã cơ bản hoàn tất. Công trình được đầu tư 39,5 tỷ đồng, gồm hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu vận động, bể bơi cùng các hạng mục phục vụ ăn ở, sinh hoạt của học sinh. Những hạng mục cuối cùng đều được hoàn thiện, bảo đảm nhà trường sẵn sàng đón 661 học sinh với 24 lớp trong năm học 2026-2027, trong đó có 268 học sinh nội trú và 393 học sinh bán trú.

Cô Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, chia sẻ: Năm học mới này, trường có thêm phòng học, phòng chức năng, khu vận động, bể bơi... nên điều kiện dạy và học sẽ tốt hơn rất nhiều. Thầy cô và học sinh đều rất phấn khởi, nhất là khi trường được lựa chọn là điểm cầu chính của thành phố, kết nối với Điểm cầu trung tâm của Đài Truyền hình Việt Nam để tổ chức Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã đảm bảo 91,8% trường học của thành phố đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Cùng với hệ thống trường lớp ngày càng được hoàn thiện, thành phố tiếp tục rà soát, trang bị điều hòa, điện mặt trời áp mái cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh cũng được chuẩn bị đầy đủ trước ngày khai giảng.

Giáo viên Trường tiểu học và trung học cơ sở An Sinh (phường An Sinh) phân loại, bọc cẩn thận sách giáo khoa trước khi cấp phát cho học sinh.

Cùng với việc bảo đảm đội ngũ giáo viên, các điều kiện phục vụ học tập cũng được chuẩn bị đồng bộ trước thềm năm học mới. Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng đã được các cơ sở giáo dục phân loại, cấp phát theo chính sách cho học sinh mượn sách miễn phí, bảo đảm mọi học sinh có đầy đủ sách để học ngay từ đầu năm học. Với học sinh ở các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, chính sách này cùng những hỗ trợ thiết thực khác góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường.

Một điểm mới đáng chú ý trong năm học này là việc thành phố triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Ngay chiều 3/9, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai), tuyến xe buýt đưa đón gần 1.750 học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu được khai trương. Với 50 xe bố trí trên 7 tuyến chính, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Chính sách không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn hướng tới xây dựng môi trường học đường xanh, văn minh.

Từ đội ngũ giáo viên, trường lớp, sách giáo khoa đến phương tiện đưa đón, công tác chuẩn bị trước năm học mới đang được cụ thể hóa bằng những chính sách ngày càng thiết thực hơn với học sinh và gia đình. Đây không chỉ là sự đầu tư cho một năm học ổn định, mà còn thể hiện cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, phát triển trong một môi trường an toàn, thuận lợi.

Trong năm học đầu tiên của thành phố Quảng Ninh, những điều tưởng như rất giản dị là một bộ sách đầy đủ, một chuyến xe đến trường, một lớp học đủ giáo viên lại chính là những nền tảng cụ thể để chính sách giáo dục đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn và vun đắp những cơ hội phát triển công bằng hơn cho thế hệ tương lai.