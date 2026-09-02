Tết Độc lập đặc biệt của thành phố Quảng Ninh

Tết Độc lập năm nay càng thêm ý nghĩa khi Quảng Ninh chính thức bước vào chặng đường phát triển mới với vị thế của một thành phố trẻ. Trong những ngày nghỉ lễ, người dân, du khách tại Quảng Ninh được tận hưởng không khí vui tươi, sum họp và trải nghiệm những sắc màu riêng của thành phố. Trên các công trường, nhà máy, bến cảng, nhịp lao động, sản xuất vẫn khẩn trương, sôi nổi, mang đến sức sống tràn đầy trong những ngày đặc biệt của dân tộc.

Du khách quốc tế hân hoan, chuẩn bị hành trình tham quan vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sôi động các điểm đến

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là dịp để nhiều du khách lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến, trong đó hành trình khám phá vịnh Hạ Long tiếp tục là trải nghiệm được yêu thích. Từ sáng sớm, tại các cảng tàu, không khí đón khách diễn ra nhộn nhịp. Những chuyến tàu lần lượt đưa du khách ra vịnh, mở ra hành trình chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới. Chị Trần Thị Thủy (du khách từ tỉnh Hưng Yên) cho biết: Đây là lần thứ hai gia đình tôi đến vịnh Hạ Long nhưng cảm xúc vẫn rất đặc biệt. Được ngồi trên tàu, ngắm những đảo đá giữa biển và tận hưởng không khí trong lành khiến cả gia đình có một kỳ nghỉ thực sự thư giãn. Điều tôi ấn tượng là các dịch vụ, trải nghiệm trên vịnh ngày càng phong phú, không chỉ tham quan mà còn có chèo kayak, khám phá hang động, thưởng thức ẩm thực. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại Quảng Ninh vào một dịp khác.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29/8-2/9), Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 227.500 lượt, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều điểm tham quan ghi nhận lượng khách đáng kể. Vịnh Hạ Long đón gần 41.800 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 19.100 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 31.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 23.400 lượt. Các điểm đến tâm linh tiếp tục là lựa chọn được đông đảo du khách quan tâm, trong đó chùa Cái Bầu đón khoảng 42.000 lượt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tối 28/8 thu hút hơn 100.000 người dân và du khách.

Tại các điểm đến văn hóa, lịch sử, lượng khách cũng duy trì ở mức cao. Khu di tích danh thắng Yên Tử đón gần 16.100 lượt khách; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 7.100 lượt; Khu di tích nhà Trần đón trên 9.200 lượt khách.

Sự đa dạng về loại hình trải nghiệm đang giúp Quảng Ninh trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Từ khám phá di sản, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến trải nghiệm văn hóa, tâm linh, ẩm thực…, mỗi không gian du lịch đều mang đến những sắc màu riêng, tạo nên một bức tranh du lịch sôi động trong kỳ nghỉ lễ.

Đặc biệt, sức hút của điểm đến được cộng hưởng mạnh mẽ bởi chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh cùng Tuần lễ kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ. Điểm nhấn đặc sắc nhất phải kể đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tối 28/8 đã thu hút hơn 100.000 người dân và du khách. Không gian nghệ thuật quy mô lớn cùng âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn đặc sắc tạo nên điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại và giàu sức sống. Cùng với đó, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng độc đáo của hơn 70 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long kết hợp âm thanh và hiệu ứng ven bờ, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Anh Nguyễn Huy Tiến (du khách Hà Nội) chia sẻ: Tôi đã nhiều lần đến Hạ Long, nhưng mỗi lần trở lại đều cảm nhận được những thay đổi mới mẻ. Dịp 2/9 năm nay, không khí du lịch đặc biệt sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, vui chơi và ẩm thực. Qua mỗi lần trở lại đây, tôi thấy Quảng Ninh đang thay đổi rất nhanh, không chỉ có cảnh quan, di sản để tham quan mà ngày càng có nhiều sản phẩm, trải nghiệm hấp dẫn, đủ để du khách vui chơi, nghỉ dưỡng và khám phá trong nhiều ngày.

Khách sạn FLC Hạ Long đón lượng lớn khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trong dịp này, các không gian mua sắm, ẩm thực cũng trở thành những điểm hẹn hấp dẫn. Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, khu vực đường Trần Quốc Nghiễn mang đến cho người dân, du khách cơ hội thưởng thức đặc sản, khám phá sản phẩm địa phương và trải nghiệm không khí lễ hội.

Nhiều hoạt động thể thao, cộng đồng cũng được tổ chức, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong những ngày nghỉ: Giải dân vũ thể thao, zumba, võ nhạc, dân vũ dưỡng sinh diễn ra từ ngày 27-31/8; chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức ngày 30/8 với một điểm cấp thành phố và 48 điểm cấp cơ sở.

Từ lưu trú, vận chuyển, nhà hàng đến các khu vui chơi, giải trí, nhiều doanh nghiệp đồng loạt hưởng ứng Tuần lễ kích cầu du lịch “Quảng Ninh - Chào thành phố mới” diễn ra từ ngày 24/8-5/9. Các chương trình ưu đãi được triển khai trên nhiều lĩnh vực, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng trải nghiệm và tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Để đảm bảo kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn cho nhân dân và du khách, địa phương đã chủ động triển khai các phương án từ sớm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, niêm yết giá cũng như chất lượng dịch vụ tại các điểm đến đều được kiểm soát chặt chẽ.

Có thể thấy, thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm tham quan, Quảng Ninh đang từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, trong đó các sự kiện, sản phẩm dịch vụ và không gian văn hóa, ẩm thực cùng cộng hưởng để kéo dài hành trình và thời gian lưu trú của du khách.

Khí thế mới của thành phố Quảng Ninh

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh rộn ràng, tươi mới. Đặc biệt, trong khí thế mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố vào ngày 1/9, nhịp sống lao động từ các công trường, nhà máy, cửa khẩu đến chợ dân sinh, quảng trường và khu dân cư, diễn ra càng hăng say, sôi động, khẩn trương. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bám sát tiến độ ngay cả trong những ngày nghỉ lễ. Các đơn vị ngành Than cũng duy trì nhịp sản xuất ổn định, an toàn. Trên những công trường, trong các khai trường, cán bộ, công nhân vẫn miệt mài với công việc, góp sức giữ vững sản xuất, tạo nên nhịp vận động liên tục của nền kinh tế ngay trong kỳ nghỉ.

Lượng người xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng cao trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Ở khu vực cửa khẩu, hoạt động giao thương diễn ra nhộn nhịp. Trong 4 ngày nghỉ lễ (29/8-1/9), gần 29.000 tấn hàng hóa được thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Hoạt động xuất, nhập cảnh tăng cao, với gần 40.000 lượt người qua lại mỗi ngày, cho thấy sức hút và vai trò ngày càng rõ nét của Móng Cái trong kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc.

Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động xây dựng phương án từ sớm, bố trí đầy đủ nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục. Các khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống được phối hợp nhịp nhàng, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, du khách, vừa tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững môi trường giao thương minh bạch, an toàn...

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ Dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh.

Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu mua sắm tăng cao, các chợ dân sinh, hệ thống bán lẻ cũng nhộn nhịp hơn. Nhờ chủ động nguồn hàng từ sớm, thị trường cơ bản ổn định, hàng hóa phong phú, giá cả không có biến động bất thường. Các doanh nghiệp phân phối, hệ thống bán lẻ và tiểu thương tăng cường dự trữ, theo dõi sức mua, góp phần bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

Cùng với nhịp sống kinh tế sôi động, không khí Quốc khánh và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ tại các cửa ngõ, khu vực cửa khẩu, trung tâm hành chính, quảng trường, tuyến đường chính, khu dân cư và các thiết chế văn hóa. Hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 500 pa nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED được lắp đặt, tạo diện mạo trang trọng, rực rỡ trong những ngày lễ lớn khiến người dân ai nấy đều hân hoan, phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Hồng (khu Cao Thắng 3, phường Hà Lầm) chia sẻ: Quảng Ninh trở thành thành phố là dấu mốc rất đáng tự hào, mở ra một chặng đường phát triển mới cho quê hương. Nhìn phố phường trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, chúng tôi càng vui mừng và kỳ vọng thành phố sẽ ngày càng hiện đại, văn minh, đáng sống; đời sống người dân tiếp tục được nâng cao, các giá trị văn hóa, cảnh quan được gìn giữ, đồng thời có thêm nhiều cơ hội việc làm, học tập và phát triển. Đây không chỉ là niềm vui của hôm nay, mà còn là niềm tin và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) bố trí nhiều tổ công tác triển khai phân luồng điều tiết giao thông phòng chống ùn tắc từ xa, từ sớm.

Từ đô thị đến vùng đảo, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, mang đến không gian vui chơi, giao lưu và gắn kết cộng đồng. Phường Cẩm Phả tổ chức “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả”; phường Hạ Long tổ chức chương trình văn nghệ “Tự hào thành phố Quảng Ninh”; phường Cao Xanh tổ chức Giải pickleball “Khát vọng Quảng Ninh - Cup Cao Xanh 2026”. Tại đặc khu Cô Tô, các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Chương trình nghệ thuật “Dấu son lịch sử - Khát vọng Quảng Ninh” cũng góp thêm sắc màu, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển trên đảo tiền tiêu. Tại phường Hà Tu, sáng 31/8, hai công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng và một công trình được khởi công nhân dịp chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh và các ngày lễ lớn. Những công trình thiết thực góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống, đồng thời tạo thêm dấu ấn trong thời khắc Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới.

Du khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ OCOP Thu - Đông 2026.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ, nhất là khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động từ sớm, từ xa, xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên những tuyến, địa bàn trọng điểm; bố trí lực lượng tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp bám tuyến, bám địa bàn, nắm tình hình để điều chỉnh phương án phù hợp với diễn biến thực tế, hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn tắc kéo dài và tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy, chở hàng quá tải trọng; đồng thời kiểm soát, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải khách không đúng quy định. Qua đó, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và nâng cao tính minh bạch, an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 đã lan tỏa không khí sôi động, tràn đầy năng lượng và sức sống, từ nhịp sống đô thị đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch của Quảng Ninh. Đây là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ, đặc biệt hơn là dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trong không khí hân hoan, quyết tâm của mỗi người dân xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển.