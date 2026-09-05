Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh chào năm học mới

Tối 5/9, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tổng kết hoạt động hè và khai giảng các lớp chuyên, câu lạc bộ năm học 2026 - 2027.

Mùa hè 2026, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã chào đón gần 1.400 lượt học sinh tham gia sinh hoạt, học tập và trải nghiệm.

Với chủ đề “Hè vui an toàn – Học ngàn điều hay”, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích và đầy ý nghĩa dành cho thanh thiếu nhi.

Mùa hè vừa qua, đơn vị đã chào đón gần 1.400 lượt học sinh tham gia sinh hoạt, học tập và trải nghiệm với nhiều loại hình phong phú, như: văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao, các lớp kỹ năng cùng nhiều hoạt động bổ ích khác, trong đó có 20 lớp chuyên, CLB duy trì quanh năm với hơn 300 học sinh.

Các học sinh biểu diễn báo cáo kết quả học tập các bộ môn năng khiếu, thể thao tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Các em học sinh không chỉ tích cực học tập, rèn luyện tại Cung mà còn có cơ hội tham gia nhiều sân chơi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao ở cấp khu vực, toàn quốc, qua đó khẳng định tài năng, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của thiếu nhi Quảng Ninh. Tiêu biểu là Festival Thiếu nhi toàn quốc năm 2026 tại Lâm Đồng và Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Bắc tại tỉnh Điện Biên, đoàn Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung Nghệ thuật và Nghi thức, vinh dự được nhận Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương.

Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học vừa qua.

Nhân dịp này, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã trao thưởng, tuyên dương những cá nhân đạt thành tích nổi bật trong năm học vừa qua.

Đây là dịp để cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong một mùa hè sôi động, ghi nhận sự nỗ lực, trưởng thành của các em học sinh; đồng thời tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm đam mê, sự tự tin và quyết tâm để các em bước vào năm học mới với thật nhiều năng lượng và những trải nghiệm đáng nhớ.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026 – 2027.

Năm học 2026-2027, với chủ đề năm học là “Đổi mới - sáng tạo - chất lượng - phát triển tài năng và kỹ năng thanh thiếu nhi”, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu, mở rộng các sân chơi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, sáng tạo và trải nghiệm để tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn, hiện đại. Qua đó góp phần hình thành cho thanh thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp, kỹ năng cần thiết, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và bản lĩnh hội nhập.