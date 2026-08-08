Hơn 1.300 thiếu nhi tham gia năng khiếu hè tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh

Tối 7/8, tại phường Hồng Gai, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình tổng kết khóa 2 các lớp năng khiếu hè 2026, đồng thời khép lại chuỗi hoạt động hè với sự tham gia của đông đảo thiếu nhi trên địa bàn. Qua 2 khóa học, chương trình thu hút hơn 1.300 lượt thiếu nhi đăng ký tham gia.

Tại chương trình, các học viên biểu diễn nhiều tiết mục được dàn dựng, luyện tập trong suốt khóa học với các tiết mục hòa tấu nhạc cụ, thanh nhạc, múa, võ thuật và dẫn chương trình... Đây là dịp để các em thể hiện kết quả học tập, rèn luyện cũng như sự tiến bộ sau thời gian tham gia các lớp năng khiếu.

Tại chương trình, học viên các lớp năng khiếu hè được trao học bổng tham gia các khóa học tiếng Anh do Trung tâm Edubay Ocean tài trợ.

Các lớp năng khiếu hè được Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh tổ chức thường niên, nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và phát triển kỹ năng cho thiếu nhi trong dịp hè. Sau khi kết thúc chương trình hè, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tuyển sinh các lớp năng khiếu ngoài giờ học để đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của thiếu nhi trên địa bàn.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Ban nhạc thiếu nhi trình diễn mở màn chương trình.

Lớp guitar biểu diễn tiết mục mở màn.

Các học viên lớp Vovinam biểu diễn tại chương trình.

Đội hình lớp Taekwondo tham gia biểu diễn.

Lớp thanh nhạc 2A thể hiện ca khúc “Đường đến trường”.

Lớp thanh nhạc 2B biểu diễn tiết mục “Nếu một mai tôi bay lên trời”.

Lớp thanh nhạc nâng cao thể hiện tiết mục “Made in Viet Nam”.