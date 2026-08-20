Đặc xá khẳng định tính nghiêm minh và giá trị nhân văn của pháp luật

Sáng 20/8, tại TP Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách đặc xá; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Năm 2026, cả nước có 9.950 phạm nhân được đặc xá, trong đó Quảng Ninh có 121 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ thuộc tỉnh. Việc thực hiện đặc xá được tiến hành bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người có quá trình cải tạo tốt, thực sự ăn năn, hối cải.

Cùng với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, việc hỗ trợ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Đến nay, hơn 15.000 người đã được vay vốn với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Cả nước hiện có 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” của Quảng Ninh là một trong những mô hình tiêu biểu.

Thời gian tới, công tác tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực; tăng cường hỗ trợ việc làm, vay vốn, học nghề, phát triển kinh tế, đồng thời duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện để người được đặc xá nói riêng và người chấp hành xong án phạt tù nói chung vượt qua mặc cảm, có cơ hội làm lại cuộc đời, hạn chế tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Kết quả công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục khẳng định sự kết hợp giữa tính nghiêm minh và giá trị nhân văn của pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin của xã hội vào chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.