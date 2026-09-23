Công an cơ sở gần dân, sát dân

Bám địa bàn, nắm tình hình, tham mưu giải quyết vấn đề phát sinh và huy động sức dân giữ gìn an ninh, trật tự đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của Công an xã, phường, đặc khu. Từ những việc cụ thể, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an được thể hiện rõ; góp phần giữ vững ổn định địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an phường Việt Hưng tham mưu công tác bảo đảm ANTT trong việc GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tại cơ sở, giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ tác động đến đời sống, quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, lực lượng Công an cấp xã không chỉ bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai các dự án, mà còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ sớm.

Từ đầu năm đến nay, phường Việt Hưng triển khai 10 công trình, dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị, khu dân cư và 1 dự án trọng điểm. Để bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, Công an phường thường xuyên xuống các khu dân cư, gặp gỡ từng hộ gia đình, phối hợp với các lực lượng liên quan tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách. Những vấn đề phát sinh được kịp thời ghi nhận, tham mưu hướng giải quyết phù hợp, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế nguy cơ nảy sinh những phức tạp liên quan đến GPMB.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, công tác dân vận gắn với bảo đảm an ninh, trật tự đã đạt kết quả tích cực. Hơn 400 hộ dân tự nguyện hiến đất, dịch chuyển tường rào, tháo dỡ công trình, kiến trúc, hiến cây xanh để mở rộng đường, chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng. Đối với các dự án lớn, 166/166 hộ dân và tổ chức liên quan đã nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Mỗi địa bàn đặt ra yêu cầu khác nhau đối với công tác Công an. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Công an cơ sở phải nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện yếu tố tác động đến an ninh, trật tự. Với Hoành Mô, xã biên giới rộng, địa hình phức tạp, yêu cầu quản lý địa bàn càng cao hơn.

Công an xã Hoành Mô khảo sát, đánh giá tình hình địa bàn, tham mưu xây dựng phương án lắp đặt 21 điểm camera giám sát.

Từ thực tế đó, Công an xã Hoành Mô đã khảo sát đặc điểm dân cư, giao thông và các khu vực trọng điểm, tham mưu UBND xã xây dựng phương án lắp đặt 21 điểm camera giám sát, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Các vị trí được nghiên cứu bố trí tại tuyến đường chính, cửa ngõ ra, vào địa bàn, trung tâm xã, nút giao thông, khu dân cư, trường học, chợ và những khu vực cần tăng cường giám sát.

Phương án được xây dựng theo hướng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh, nhận diện phương tiện, phát hiện một số tình huống bất thường. Khi được triển khai, hệ thống camera sẽ hỗ trợ lực lượng Công an giám sát địa bàn từ xa, phục vụ xác minh, xử lý vụ việc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đây cũng là bước đổi mới phương thức quản lý, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đặc điểm địa bàn biên giới.

Nhiệm vụ của Công an cơ sở ngày càng gắn với nhiều mặt của đời sống xã hội. Bên cạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở kinh doanh chấp hành quy định; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể giải quyết những vụ việc phát sinh. Qua đó, nhiều vấn đề về an ninh, trật tự được nhận diện, xử lý ngay từ địa bàn, không để hình thành điểm nóng.

Khi Công an cơ sở gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề từ địa bàn, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân tiếp tục được củng cố. Đây là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự.