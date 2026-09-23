Công an Quảng Ninh: Chủ động thế trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trên địa bàn, hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ ngày càng sôi động, những vấn đề đặt ra đối với công tác Công an cũng có nhiều thay đổi. Trong điều kiện đó, Công an thành phố Quảng Ninh đang tập trung ổn định tổ chức, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo thế chủ động ngay từ cơ sở.

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Không để bị động, bất ngờ

Nhiều năm qua, Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng cao, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hai con số liên tục trong 10 năm, giai đoạn 2016-2025. Riêng năm 2025, GRDP tăng 11,89%, đứng đầu cả nước; 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng 11,11%. Quy mô kinh tế mở rộng, các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Khi Quảng Ninh trở thành thành phố, yêu cầu ấy càng rõ hơn. Không gian phát triển được mở rộng, các trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ và công trình hạ tầng lớn tiếp tục được hình thành; cùng với đó là sự gia tăng dân cư, phương tiện, giao dịch và các mối quan hệ xã hội. Những thay đổi này đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT không chỉ xử lý tốt các vụ việc phát sinh, mà còn phải chủ động nhận diện nguy cơ kịp thời.

Ngay sau khi chính thức hoạt động từ ngày 1/9/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tập trung rà soát tình hình, xác định những vấn đề có thể tác động đến ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, triển khai các chủ trương, quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm đặt ra là yêu cầu an ninh phải được tính đến ngay từ đầu, không chờ phát sinh vụ việc mới xử lý. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, Công an thành phố tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh du lịch, an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu; chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể tác động đến doanh nghiệp, người dân và môi trường đầu tư.

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Công tác nắm tình hình ở cơ sở được tăng cường. Các đơn vị và Công an cơ sở rà soát địa bàn, quản lý đối tượng, nhận diện dấu hiệu phức tạp để xử lý từ sớm, không để thành điểm nóng. Các biện pháp đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại triển khai đồng bộ, tập trung vào hành vi ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Mục tiêu kéo giảm ít nhất 10% tội phạm về trật tự xã hội được triển khai gắn với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Trong công tác phòng, chống ma túy, xây dựng 30% xã, phường không ma túy trong năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Công nghệ được đưa vào công tác phòng ngừa, đấu tranh. Camera an ninh, dữ liệu dân cư và nền tảng số được khai thác để quản lý địa bàn, xác minh, xử lý vụ việc. Làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” vừa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, vừa hỗ trợ bảo đảm ANTT và dự báo nguy cơ.

Vững lực lượng, chắc địa bàn

Ngay khi đi vào hoạt động, Công an thành phố Quảng Ninh xác định yêu cầu nhanh chóng đưa tổ chức mới vào nền nếp, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không để có “khoảng trống”, “điểm mờ” trong quản lý địa bàn. Các quy chế làm việc được rà soát, ban hành; quy trình công tác được chuẩn hóa theo mô hình Công an thành phố; hiệu lực điều hành từ chỉ huy đến chiến sĩ được nâng cao. Phương tiện, trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc được bảo đảm, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và giải quyết công việc cho người dân.

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Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức rõ vị thế mới, tâm thế mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, từ đó chủ động đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Các đơn vị phải kiểm đếm từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026”.

Từ yêu cầu đó, chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ chỉ huy, được xác định là khâu cần tập trung. Người đứng đầu phải sâu sát cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công việc phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; khắc phục tình trạng chung chung, đùn đẩy hoặc chậm xử lý vấn đề phát sinh.

Hiện đại hóa lực lượng được xác định theo lộ trình cụ thể: Hoàn thành hiện đại hóa Công an cơ sở chậm nhất vào tháng 6/2027, toàn Công an thành phố đạt mục tiêu hiện đại chậm nhất vào năm 2028. Đích đến không chỉ là bổ sung phương tiện, trang thiết bị, mà quan trọng hơn là hình thành phương pháp làm việc phù hợp với một đô thị phát triển nhanh, trong đó dữ liệu, công nghệ và khả năng xử lý thông tin ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Sau gần 1 tháng kể từ khi thành lập, Công an thành phố Quảng Ninh đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng các mặt công tác, giữ vững ANTT, không để xảy ra vụ việc phức tạp, không phát sinh điểm nóng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu phía trước còn lớn, nhưng sự chủ động trong từng phần việc, rõ ràng trong trách nhiệm và quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sẽ là cơ sở vững chắc để Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bình yên trên địa bàn trong chặng đường phát triển mới.