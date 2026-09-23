An ninh chủ động

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đặt ra không ít thách thức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong đó, nguy cơ chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng; tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Bối cảnh đó đòi hỏi an ninh trong thế chủ động với những yêu cầu mang tính toàn diện, chiến lược và lâu dài hơn.

Bám sát thực tiễn, thời gian qua, lực lượng an ninh nhân dân (Công an Quảng Ninh) tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động từ công tác tham mưu đến phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt, công tác tham mưu, nắm tình hình được chuyển mạnh từ “phản ứng” sang “chủ động dẫn dắt”, từ "tổng hợp tình hình" sang "phân tích chuyên sâu, dự báo chiến lược"; đồng thời tham mưu phục vụ thành phố triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của ngành trong công tác đảm bảo ANTT.

Cán bộ Phòng Hồ sơ - nghiệp vụ (Công an Quảng Ninh) thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng an ninh Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần chủ động trong xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; phát hiện âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm từ xa, từ sớm. Trong đó, tăng cường đấu tranh chống nội gián; đảm bảo tốt an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kiểm toả hoạt động chống đối của các phần tử bất mãn, quá khích hoặc lợi dụng dân chủ, lợi dụng tôn giáo và dân tộc để làm mất ổn định chính trị, tiếp tay cho đối tượng phản động bên ngoài.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, trên địa bàn Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với nhiều giải đấu quy mô lớn, thu hút đông vận động viên, cổ động viên và du khách. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Quảng Ninh, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu Công an thành phố xây dựng, ban hành 12 kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giải đấu thể thao cấp quốc tế, quốc gia và các sự kiện thể thao quan trọng, như: Giải Aqua Warriors HaLong Bay 2026, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2025-2026; Giải Cờ vua quốc tế, Đại hội TDTT Quảng Ninh lần thứ X - năm 2026... Quá trình thực hiện, đơn vị quan tâm đánh giá đặc điểm từng sự kiện, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự và khả năng phát sinh các vấn đề phức tạp. Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa các lực lượng, đơn vị và ban tổ chức.

Đơn vị cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương và cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, kịp thời nhận diện những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức giải đấu, như: Công tác quản lý người, phương tiện, thông tin phục vụ sự kiện; bảo đảm việc chấp hành các quy định liên quan đến ANTT; chủ động khắc phục những sơ hở, thiếu sót có thể ảnh hưởng đến an toàn của vận động viên, cổ động viên và các thành phần tham gia… Nhờ đó, các sự kiện diễn ra trên địa bàn an toàn, không phát sinh những vấn đề phức tạp.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Quảng Ninh) kiểm tra dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sản xuất dầu nhờn 12/11 thuộc Công ty CP Vật tư - TKV.

Trước sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, lực lượng an ninh Quảng Ninh chủ động các phương án phòng chống các thế lực thù địch, phần tử xấu trên không gian mạng. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tăng cường nắm tình hình an ninh kinh tế. Gần đây, qua nắm bắt trên không gian mạng, lực lượng phát hiện một số cá nhân có hành vi quảng cáo bán cây: Nhội, Trám, Vối trên mạng xã hội. Đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4 - Chi Cục Kiểm lâm thành phố Quảng Ninh làm việc trực tiếp với các chủ tài khoản để xác minh, làm rõ thông tin về việc chia sẻ bài viết, video, hình ảnh có nội dung đăng tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua bán lâm sản. Các đơn vị phối hợp đã xử phạt vi phạm hành chính trường hợp vi phạm; góp phần ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên không gian mạng…

Có thể thấy, từ sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ của lực lượng an ninh Quảng Ninh, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn được thực hiện tốt; từ đó giữ vững môi trường ổn định, an toàn, tạo sự yên tâm, tin tưởng đối với nhà đầu tư, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.