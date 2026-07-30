Giảng viên Trường Đại học Hạ Long đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Thử thách ẩm thực toàn cầu

Tại cuộc thi Thử thách ẩm thực toàn cầu lần thứ 5 (5th Global Culinary Challenge Malaysia 2026) tổ chức ở Malaysia, từ ngày 23-24/7, Thạc sĩ Phạm Xuân Tùng, giảng viên bộ môn Chế biến món ăn, Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long xuất sắc đoạt Huy chương Vàng nội dung Carving Display; Huy chương Bạc nội dung Carving Live và Cúp Vô địch Carving Display.

Thạc sĩ Phạm Xuân Tùng, Trường Đại học Hạ Long, đoạt Huy chương Vàng nội dung Carving Display; Huy chương Bạc nội dung Carving Live và Cúp Vô địch Carving Display.

Cuộc thi Global Culinary Challenge Malaysia 2026 quy tụ hơn 1.000 đầu bếp đến từ nhiều quốc gia, tranh tài ở 19 hạng mục thuộc các nhóm nấu ăn nóng, nghệ thuật bánh và nghệ thuật điêu khắc thực phẩm. Cuộc thi được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) chứng nhận và là một trong những sân chơi nghề nghiệp uy tín của giới đầu bếp quốc tế. Cuộc thi là một trong những sân chơi nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, quy tụ nhiều đầu bếp, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là nơi tranh tài về kỹ thuật chế biến, trình bày món ăn. Qua đó, góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

Sau khi trở về từ Cuộc thi, ngày 30/7, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức chương trình tuyên dương Thạc sĩ Phạm Xuân Tùng. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, thì trong bối cảnh giáo dục đại học gắn với hội nhập quốc tế và đào tạo theo định hướng ứng dụng, việc giảng viên tích cực tham gia các cuộc thi nghề nghiệp quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật xu hướng nghề. Qua đó, tăng cường kết nối với cộng đồng nghề nghiệp quốc tế và mang những kinh nghiệm thực tiễn trở lại giảng đường.

Thành tích của Thạc sĩ Phạm Xuân Tùng là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo gắn với thực tiễn. Đây cũng là nguồn động lực để cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường Đại học Hạ Long trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long chúc mừng Thạc sĩ Phạm Xuân Tùng

(ngày 30/7).

Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Hạ Long đang dần trở thành một trong những đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Nhà trường ngày càng mở rộng quy mô, hình thức đào tạo, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học, các trung tâm giáo dục danh tiếng trong nước và các nước có trình độ phát triển cao trên thế giới (Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Úc…).

Năm 2024, Trường Đại học Hạ Long được vinh danh tại Chương trình “Vinh danh Việt Nam”. Năm 2025, Trường được công nhận là một trong những đơn vị đào tạo du lịch hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi nghề nghiệp, hội thảo chuyên môn và các chương trình hợp tác quốc tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.