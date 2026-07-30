Đại học Hạ Long: Đẩy mạnh hợp tác “3 nhà”, nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Đại học Hạ Long là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quảng Ninh, với 25 ngành đại học và 3 ngành thạc sĩ đang được triển khai. Với mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) được duy trì khá hiệu quả, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Hạ Long ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp về công tác thực tập, đào tạo, tuyển dụng (tháng 6/2026). Ảnh do đơn vị cung cấp

Đầu tháng 6/2026, Trường Đại học Hạ Long đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Time Flow - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và vận hành du thuyền cao cấp tại Quảng Ninh. Thông qua chương trình hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động kiến tập, thực tập, tuyển dụng, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch địa phương và khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên, mà liên tục suốt nhiều năm qua, Trường Đại học Hạ Long đã không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó có nhiều tên nổi bật như: Jinko Solar, Sun Group (vùng Đông Bắc), Tonly Việt Nam, Pegatron... Đây là giải pháp hết sức quan trọng trong chiến lược của nhà trường để ngày càng gắn chặt công tác đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động, bắt kịp xu hướng nhu cầu nghề nghiệp của xã hội, đặc biệt là các ngành nghề có thế mạnh phát triển trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Đại học Thái Nguyên trao đổi về mô hình đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long, tháng 7/2026.

Thông qua việc ký kết, nhà trường có thông tin chính xác về tình hình sử dụng lao động hiện tại và nhu cầu nguồn nhân lực dự kiến của các đơn vị, cụ thể theo từng lĩnh vực, ngành nghề, từng địa bàn. Ngược lại, các đơn vị cũng được đảm bảo về nguồn nhân lực qua đào tạo có thể đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ, phân bậc tay nghề để có phương án tuyển dụng trực tiếp, thực tập phù hợp, đạt hiệu quả cao. Hằng năm, nhà trường triển khai các nhiệm vụ khoa học theo hướng “đặt hàng” của doanh nghiệp, đi trúng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt là tổ chức thành công các đợt thực tập, kiến tập, trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên nhờ công tác phối hợp được duy trì khá toàn diện.

Theo ông Nguyễn Duy Cường, Phó trưởng Khoa Văn hóa (Trường Đại học Hạ Long), Khoa Văn hóa đã bàn giao kế hoạch thực tập cho 100 sinh viên về thực tập vào cuối tháng 6/2026 vừa qua. Hoạt động này được triển khai trên cơ sở hợp tác chặt chẽ của nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh và trong khu vực. Đây là dịp để sinh viên được thực hành tối đa những kiến thức đã học, tích lũy kinh nghiệm từ những va vấp đầu tiên trong môi trường chuyên nghiệp. Thực tế những năm qua, mỗi đợt thực tập còn mang cả ý nghĩa như một kỳ thử việc, khi rất nhiều cựu sinh viên của khoa đã được tuyển dụng chính thức nhờ kỹ năng nghề và thái độ làm việc tích cực.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn làm việc với đoàn giảng viên, sinh viên nhà trường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương, tháng 5/2026. Ảnh: Lan Anh

Trường Đại học Hạ Long tổ chức phiên nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên, sinh viên thực hiện, tháng 7/2026. Ảnh: Thu Phương

Công tác phối hợp giữa Nhà trường - Nhà nước được tăng cường ở việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, gắn nghiên cứu với nhu cầu phát triển KT-XH địa phương. Từ tháng 1/2025 đến nay, nhà trường duy trì triển khai 3 nhiệm vụ cấp tỉnh, gồm: Nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục giá trị các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Quảng Ninh cho học sinh, sinh viên; Nghiên cứu, phát huy bản sắc văn hóa của DTTS (Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu) tại một số địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng; Nghiên cứu giảng dạy một số nội dung về công nghiệp văn hóa Quảng Ninh tại cơ sở giáo dục đào tạo.

Đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo liên kết, tiêu biểu như: Phối hợp Trường Đại học luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp văn bằng 2 ngành Luật, hệ vừa làm vừa học; phối hợp Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên mở lớp liên thông ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống... Đồng thời triển khai chương trình liên kết đào tạo liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non với Trường Đại học Tân Trào...

Định hướng đến năm 2030, nhà trường phấn đấu đạt quy mô 10.000 sinh viên, mở rộng lên 30 ngành đào tạo đại học và 5 ngành thạc sĩ, từng bước hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đại học.