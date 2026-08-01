Đảm bảo học sinh được giáo dục trong môi trường tốt nhất

Với quan điểm "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững", tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục - đào tạo bằng những cơ chế, chính sách mang tính đột phá và tạo dựng môi trường học tập bình đẳng, an toàn, chất lượng cho mỗi học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Uông Bí) đóng dấu, phân loại sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031.

Nghị quyết quy định nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non; hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ trong thời gian hè; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông; hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường; hỗ trợ ăn ở tập trung, học phí, chi phí học tập đối với nhiều nhóm đối tượng… Các chính sách được hỗ trợ theo hướng mở rộng phạm vi thụ hưởng, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và học sinh thuộc diện yếu thế. Qua đó, từng bước bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng.

Bản đồ lộ trình tuyến xe đưa đón học sinh tuyến từ Trường THCS Lê Văn Tám (CS1) - Trường THCS Trọng Điểm.

Trường Mầm non Vũ Oai, xã Thống Nhất có một điểm trường chính và hai điểm trường lẻ. Trong tổng số học sinh của trường, có tới 67,4% là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế. Cô giáo Đinh Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Oai, xã Thống Nhất, chia sẻ: Được sự hỗ trợ của tỉnh về điều kiện ăn nghỉ, học tập thực sự mang lại niềm vui cho cả nhà trường và phụ huynh. Chất lượng bữa ăn của trẻ được nâng lên, các cháu đến lớp đông hơn, phụ huynh yên tâm gửi con trong thời gian hè để tập trung lao động sản xuất. Đây là chính sách rất nhân văn, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện chăm sóc, giáo dục giữa các vùng miền.

Kế thừa những chính sách hỗ trợ ăn trưa, bán trú đã phát huy hiệu quả trong nhiều năm qua, Nghị quyết số 93 tiếp tục nâng mức hỗ trợ, mở rộng địa bàn và đối tượng thụ hưởng. Theo đó, trẻ mầm non thường trú tại 24 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo; 49 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 8 xã khác cùng trẻ thuộc diện chính sách được hỗ trợ tiền ăn trưa trong cả năm học và thời gian học hè với mức 360.000 đồng/trẻ/tháng. Dự kiến mỗi năm học có khoảng 18.600 trẻ được thụ hưởng, với tổng kinh phí khoảng 74 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho người học, tỉnh còn bố trí kinh phí hỗ trợ 44 cơ sở giáo dục mầm non chi trả nhân viên nấu ăn, điện, nước và kinh phí tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ trong thời gian hè với tổng kinh phí khoảng 57,8 tỷ đồng mỗi năm học. Chính sách này tạo điều kiện để các trường duy trì hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh trong thời gian nghỉ hè.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Tâm, xã Lục Hồn, đang được gấp rút thi công hoàn thiện hạ tầng hoàn thành xong trước 30/8/2026 để sử dụng cho năm học mới.

Trong năm học 2026-2027, nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục đặc thù của tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức được triển khai; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm gánh nặng cho phụ huynh và tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại, bình đẳng.

Cùng với đó, thời gian qua, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị, bảo đảm cho học sinh trên địa bàn được giáo dục trong môi trường khang trang. Hiện, tỉnh và các địa phương tiếp tục tập trung đôn đốc tiến độ 5 dự án trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027.

Chị Ngô Diệu Linh, phường Hồng Gai, chia sẻ: Các chính sách mới về giáo dục của tỉnh được triển khai giúp phụ huynh chúng tôi thêm yên tâm khi con bước vào năm học mới. Điều này cho thấy tỉnh luôn quan tâm, đặt học sinh ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách phát triển; đồng thời, tạo thêm niềm tin để phụ huynh yên tâm đồng hành cùng nhà trường trong việc chăm lo, giáo dục con em.

Trong giáo dục, điểm khác biệt của Quảng Ninh là các chính sách không triển khai đơn lẻ mà được thực hiện theo chuỗi từ đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo điều kiện học tập đến bảo đảm an toàn, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là để mọi học sinh, dù ở thành thị, miền núi, biên giới hay hải đảo đều được học tập trong môi trường tốt nhất.