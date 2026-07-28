Đảm bảo tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027

Chiều 28/7, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 và tổng kết các kỳ thi năm 2026. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 và tổng kết các kỳ thi năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai bảo đảm tiến độ. Ngành Giáo dục đang tập trung công việc để hoàn thành tuyển dụng viên chức trước ngày 15/8; tiếp nhận 175 giáo viên trở lại đơn vị cũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ điều động; điều động tăng cường 175 giáo viên đến công tác tại vùng nghĩa vụ thay thế. Toàn tỉnh đang triển khai xây mới 15 trường học, cải tạo 64 trường học, trong đó có 6 trường liên cấp tại các xã biên giới. Công tác mua sắm sách giáo khoa theo chủ trương cho học sinh mượn miễn phí, bổ sung trang thiết bị dạy học và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ…

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Qua nghe báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027; tập trung hoàn thiện các điều kiện bảo đảm tổ chức năm học mới an toàn, chất lượng.

Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường, lớp học; quyết tâm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Đồng thời, Sở khẩn trương hoàn thành công tác tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên; đẩy nhanh mua sắm sách giáo khoa, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, trang bị điều hòa tại các cơ sở giáo dục và triển khai phương án xe buýt điện đưa đón học sinh, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tổ chức các kỳ thi trong những năm tiếp theo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy học.