Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner hội đàm tại Ukraine sau cuộc gặp Tổng thống Putin

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm tích cực tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới nước này. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm chưa tạo ra đột phá trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (giữa) cùng hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner (phải) và Steve Witkoff tại Cung điện Mariinsky ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP

Nỗ lực thúc đẩy chấm dứt giao tranh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mất đà trong thời gian qua, khi Washington tập trung vào cuộc chiến tại Iran trong 6 tháng qua.

Chuyến thăm của hai quan chức Mỹ nằm trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến, diễn ra một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcova, trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều gia tăng các cuộc không kích trong cuộc chiến toàn diện đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao mới nhất, các yêu cầu cốt lõi của Matxcova và Kiev vẫn hoàn toàn đối lập, đặc biệt liên quan vấn đề nhượng bộ lãnh thổ, cho thấy khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận. Ông Kushner cho biết Mỹ đang âm thầm nỗ lực tạo điều kiện cho việc đạt được thỏa thuận.

“Đây là một vấn đề rất khó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”- ông Kushner nói.

Gần đây, Nga đã sử dụng các máy bay không người lái (UAV) trang bị động cơ phản lực và có tốc độ bay cao trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Các lực lượng tham chiến vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể dọc tuyến tiền tuyến dài 1.250 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có 3 vòng hội đàm với phía Mỹ, trong đó vòng cuối có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia đến từ Anh, Pháp và Đức.

Bảo đảm an ninh và kế hoạch hỗ trợ mùa Đông

Theo Tổng thống Zelenskyy, các cuộc hội đàm tập trung vào vấn đề phòng không, trong đó có các hệ thống Patriot, cũng như kế hoạch hỗ trợ mùa Đông nhằm tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Kiev đang tìm kiếm mức hỗ trợ đáng kể từ Mỹ, với sự hậu thuẫn của các nước châu Âu. Mỹ dự kiến tăng sản lượng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot trong năm tới, trong khi Đức cũng sẽ mở rộng sản xuất theo giấy phép. Theo ông Zelenskyy, vấn đề lãnh thổ vẫn cần được giải quyết, song những vấn đề khó khăn nhất chỉ có thể được quyết định ở cấp lãnh đạo. Hai bên cũng nhất trí tổ chức một cuộc gặp tiếp theo giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu, song chưa xác định địa điểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau các cuộc gặp ngày 6/9, ông Witkoff cho biết Mỹ muốn đạt được một giải pháp ngoại giao thay vì giải pháp quân sự. Theo ông, cuộc gặp tại Matxcova đã đưa ra “những ý tưởng mới” và các ý tưởng này đã được chuyển tới Kiev. Sự tham gia của các cố vấn đến từ Anh, Pháp và Đức cho thấy sự phối hợp giữa các bên là yếu tố quan trọng trong tiến trình này. Ông Kushner cho biết hai đặc phái viên hy vọng khôi phục khuôn khổ đàm phán ba bên với sự tham gia trực tiếp của Nga và Ukraine, từng được triển khai khoảng 6 tháng trước.

Không có đột phá trong cuộc gặp tại Matxcova

Trước đó, hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Matxcova, kéo dài hơn 3 giờ. Tuy nhiên, không có diễn biến lớn nào được công bố sau đó. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, mô tả cuộc gặp là mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu ích, nhưng không nêu kết quả cụ thể. Lần gần nhất được biết hai đặc phái viên Witkoff và Kushner tới Moscow là vào tháng 1.

Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh

Tổng thống Putin ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 5/9, nhằm tạo điều kiện an toàn cho các đặc phái viên Mỹ trong chuyến thăm Ukraine. Tuy nhiên, giới chức hai bên cho biết Nga và Ukraine vẫn tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau trong đêm sang ngày 6/9.