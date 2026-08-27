Phường Hiệp Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên dịp mùng 2/9

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026), Quốc khánh 2/9 (1945-2026), chào mừng thành phố Quảng Ninh, sáng 27/8, Đảng ủy phường Hiệp Hòa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới dịp mùng 2/9/2026.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hiệp Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và đảng viên được kết nạp mới.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Hiệp Hòa đã công bố Quyết định và trao Huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên tròn 65, 55,50,45,40,35 và 30 năm tuổi Đảng; trong đó đảng viên Đinh Thị Bịch, sinh hoạt tại khu phố Kim Lăng, phường Hiệp Hòa vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; một đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

Mỗi Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, sự đóng góp và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên, đồng chí Đàm Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Dịp này, Đảng ủy phường Hiệp Hòa cũng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trước yêu cầu phát triển trong không gian mới, Hiệp Hòa mong muốn các đồng chí đảng viên mới chủ động học hỏi các thế hệ đảng viên đi trước, phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo, nhanh chóng trưởng thành, trở thành những hạt nhân tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay tại khu phố mình sinh sống, qua đó góp phần cùng Đảng bộ phường tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.