Truy xuất nguồn gốc - Tăng niềm tin cho sản phẩm OCOP

Quảng Ninh hiện có trên 430 sản phẩm OCOP. 100% sản phẩm đều gắn QR-code truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng chỉ cần check QR-code truy xuất nguồn gốc trên bao bì có thể dễ dàng tra cứu đường đi của sản phẩm, từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản cho đến vận chuyển và phân phối…

Ông Lưu Văn Dần, Chi cục trưởng Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (thuộc Sở NN&MT) cho biết: Kết quả về công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP đến từ nhiều phía. Trong khi đa số các chủ thể sản phẩm OCOP năng động, sáng tạo, sẵn sàng cập nhật cái mới và chịu đầu tư kinh phí để áp dụng các chương trình, dịch vụ liên quan đến truy xuất nguồn gốc, thì thành phố Quảng Ninh cũng sớm triển khai hiệu quả các hoạt động truy xuất nguồn gốc trên nông sản.

Ví như việc khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể sản phẩm OCOP áp dụng các mã truy xuất nguồn gốc; cấp miễn phí các mã định danh sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm OCOP; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thành phố Quảng Ninh… Kinh phí Quảng Ninh dành cho công tác truy xuất nguồn gốc nông sản mỗi năm từ 300-500 triệu đồng, trong đó năm 2025 là 380 triệu đồng, từ đầu năm 2026 đến nay là 370 triệu đồng.

Kiểm tra nhãn mác bao bì trên sản phẩm mắm Đại Yên.

Theo báo cáo Sở NN&MT, đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thành phố Quảng Ninh, hiện Hệ thống đã cập nhật 4.873 cơ sở sản xuất, chế biến và phân phối nông sản, đã cấp 3.249 tài khoản cho cơ sở tham gia Hệ thống, đã cấp 3.724 QR-code cho các sản phẩm tham gia Hệ thống và cập nhật 409 lô sản xuất... 100% tài khoản đã cấp luôn được duy trì hoạt động ổn định cũng như được thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các trường thông tin.

Tháng 8 vừa qua, sau quá trình chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu phù hợp với khung kiến trúc dữ liệu chung, Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố đã thành công kết nối, đồng bộ dữ liệu với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đưa 10 sản phẩm/nhóm sản phẩm bao gồm miến dong, trà hoa vàng, chè, nước mắm, thịt lợn, thịt gà, trứng gà, mực đông lạnh ăn liền, hàu Thái Bình Dương, tôm kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Phạm Văn Gia, Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa, cho biết: Một số mã sản phẩm trà hoa vàng của Quy Hoa chúng tôi đã được Quảng Ninh lựa chọn kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này rất có lợi đối với doanh nghiệp, không chỉ bởi giúp chúng tôi rộng rãi hơn trong việc công khai, minh bạch các chỉ số của sản phẩm, qua đó lan tỏa lòng tin với khách hàng, mà chúng tôi còn thuận lợi tiếp cận các khách hàng lớn, vươn tới những kênh phân phối cao cấp, thị trường khó tính, cũng như cơ hội để xuất khẩu…

Thực tế trong hơn 10 năm triển khai chương trình OCOP Quảng Ninh, nhiều nông sản địa phương đã lớn mạnh, phát triển không ngừng, khẳng định sản phẩm hàng hóa giá trị cao. Điều này thể hiện ở 16 sản phẩm OCOP Quảng Ninh được Trung ương xếp hạng 5 sao quốc gia, nhiều mã sản phẩm là sản phẩm chủ lực của thành phố, đã nằm trong các kênh phân phối uy tín nhất của cả nước, thậm chí đã xuất khẩu nước ngoài. Trên cơ sở kết quả này cũng như phù hợp trong bối cảnh phát triển mới, Quảng Ninh đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm OCOP là không chạy theo số lượng mà tập trung tăng cao chất lượng, uy tín, thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường của mỗi sản phẩm.

Check mã truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa.

Ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ninh cho biết: Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm có thêm từ 30 - 40 sản phẩm OCOP mới, đặc biệt là phấn đấu mỗi năm có thêm 3-5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên quan điểm của Quảng Ninh cũng rất rõ ràng, đó là tuyệt đối không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chiều sâu phát triển, ví như việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, khâu chế biến sâu, gắn sản phẩm OCOP với phát triển du lịch, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, đặc biệt là số hóa mã QR- code, bao gồm QR-code truy xuất nguồn gốc sản phẩm, để thông tin của sản phẩm OCOP Quảng Ninh đến được với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước.

Trong những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn định danh truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp bàn giao các mã định danh vùng nguyên liệu cho các đơn vị. Riêng trong tháng 11 này, 2 doanh nghiệp trồng và chế biến trà hoa vàng là Công ty CP kinh doanh lâm sản Đạp Thanh và Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa sẽ được cấp 400 mã định danh cây trà hoa vàng đồng thời được hỗ trợ gắn trực tiếp trên các gốc trà hoa vàng để thuận tiện cập nhật thông tin nhật ký sản xuất.