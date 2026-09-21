Ra mắt Hợp tác xã Du lịch Tiên Yên

Hội Nông dân xã Tiên Yên vừa tổ chức ra mắt Hợp tác xã (HTX) Du lịch Tiên Yên với 6 thành viên. Đây là HTX chuyên về du lịch đầu tiên trên địa bàn xã, nhằm tập hợp, kết nối các hộ dân, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cùng khai thác tiềm năng và xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

HTX tập trung liên kết các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, trải nghiệm và mua sắm sản phẩm đặc trưng; tăng cường kết nối với các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch, chủ thể OCOP và doanh nghiệp lữ hành. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

Đồng chí Đào Xuân Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, trao Quyết định thành lập cho thành viên HTX Du lịch Tiên Yên.

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, HTX chú trọng bảo đảm an toàn, niêm yết giá công khai, giữ gìn bản sắc văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, mở rộng liên kết để thu hút du khách.

Hội Nông dân xã Tiên Yên sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ HTX trong xây dựng phương án hoạt động, tiếp cận các chính sách về kinh tế tập thể, vốn, đào tạo nghề, chuyển đổi số, OCOP và xúc tiến du lịch.

Hội viên có hoàn cảnh khó khăn xã Tiên Yên nhận hỗ trợ để phát triển sinh kế.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã trao 5 suất quà Trung thu, tổng trị giá 3 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao 2 đôi dê giống, tổng trị giá 12,6 triệu đồng, hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển sinh kế.