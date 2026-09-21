Ngày 23-24/9, Quảng Ninh đăng cai chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch quốc gia

Từ ngày 23-24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2026 và hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2027. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị đánh giá thực tiễn hoạt động du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn; đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Chuỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; đại diện các địa phương trọng điểm về du lịch; doanh nghiệp, nhà đầu tư tiêu biểu; các hãng hàng không, đơn vị truyền thông cùng nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đoàn famtrip Ấn Độ khảo sát dịch vụ du thuyền lưu trú cao cấp đầu tháng 9/2026.

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 sẽ tập trung thông tin, đánh giá tình hình hoạt động lữ hành trong năm 2026; phân tích những chuyển biến của thị trường, những vấn đề còn tồn tại, điểm nghẽn trong hoạt động lữ hành và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và du khách.

Hội nghị về công tác xúc tiến du lịch năm 2027 tập trung trao đổi các định hướng, nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm tới. Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra tọa đàm “Hợp lực quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam”, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hàng không và các đơn vị truyền thông; hướng tới xây dựng, triển khai những chiến dịch quảng bá có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thị trường và nhóm khách.

Bên cạnh đó sẽ có các hoạt động bên lề: Chương trình Famtrip Quảng Ninh; giới thiệu du lịch Quảng Ninh; kết nối B2B giữa doanh nghiệp Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong và ngoài tỉnh.

Việc đăng cai chuỗi sự kiện quy mô toàn quốc là cơ hội để Quảng Ninh trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật của điểm đến, từ hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến các sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện. Đặc biệt, thông qua chương trình Famtrip và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, những sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của Quảng Ninh, trong đó có các sản phẩm OCOP, sẽ được giới thiệu trực tiếp tới các đơn vị lữ hành và đối tác thị trường.

Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Quảng Ninh gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác, nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng các chương trình, tour tuyến mới. Đây cũng là cơ sở để tăng cường liên kết giữa Quảng Ninh với các trung tâm du lịch, thị trường khách và doanh nghiệp trên cả nước, góp phần kích cầu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị từ hoạt động du lịch.