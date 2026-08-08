Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia

Ngày 7/8, các trang thông tin chính thức của Chính phủ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đăng thông điệp trang trọng chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông điệp nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo thảo luận về phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Trang thông tin chính thức của Thủ tướng Australia dẫn lời Thủ tướng Anthony Albanese: “Tôi mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam-Australia được xây dựng trên nền tảng là sự tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và khát vọng chung về tương lai của khu vực”.

Cùng với thông điệp chào mừng, trang thông tin của Chính phủ Australia điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ hai nước. Australia là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, giáo dục, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Ngay sau khi thông tin chính thức về chuyến thăm được công bố, các hãng thông tấn, báo chí lớn của Australia và quốc tế cũng đồng loạt đưa tin về chuyến thăm và thông điệp của Thủ tướng Anthony Albanese chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhiều chuyên gia, học giả bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt về chính trị mà còn được kỳ vọng tạo động lực mới để hiện thực hóa các mục tiêu trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Andrew Goledzinowski nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang triển khai chương trình cải cách sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa nền kinh tế, qua đó mở thêm cơ hội để đưa quan hệ song phương từ các định hướng chiến lược thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer tại Đại học New South Wales cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong giai đoạn Việt Nam và Australia đang triển khai mạnh mẽ khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời hiện thực hóa cam kết duy trì các cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Việt Nam và Australia trong việc duy trì động lực phát triển quan hệ song phương.