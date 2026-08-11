Chuẩn hóa quy trình sản xuất trứng gà Tân An

Từ chăn nuôi khép kín, quản lý đàn gà bằng công nghệ số, đến đầu tư dây chuyền rửa, phân loại và đóng gói trứng hiện đại, trang trại gà Tân An (phường Hà An) đang từng bước chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Đây là nền tảng để sản phẩm trứng gà Tân An nâng cao chất lượng, giá trị, mở rộng thị trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Công nhân trang trại gà Tân An thu gom trứng tại khu chăn nuôi.

Mới đây, trang trại gà Tân An đã đưa vào vận hành dây chuyền rửa, phân loại trứng với công suất khoảng 15.000 quả/giờ. Nếu như trước đây, nhiều công đoạn phải thực hiện thủ công thì nay trứng sau khi thu gom được đưa vào dây chuyền để làm sạch, phân loại, khử khuẩn, in thông tin nhận diện thương hiệu trước khi đóng gói.

Việc đầu tư dây chuyền không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm các thao tác thủ công, mà quan trọng hơn là góp phần kiểm soát đồng đều chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp sản phẩm trứng gà Tân An đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các siêu thị, nhà hàng, trường học và bếp ăn tập thể.

Trên diện tích hơn 7ha, trang trại gà Tân An được quy hoạch đồng bộ thành các khu chức năng riêng biệt, từ nuôi úm, nuôi gà đẻ, đến xử lý, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Toàn bộ quy trình chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ nhằm phòng ngừa dịch bệnh và bảo đảm chất lượng trứng. Gà giống được nhập từ Công ty CP Japfa Comfeed Việt Nam, nuôi úm riêng từ 1 ngày tuổi trong điều kiện nhiệt độ phù hợp và tiêm phòng vắc-xin đầy đủ cho đàn gà. Đến khoảng 17 tuần tuổi, gà được chuyển sang khu nuôi đẻ, áp dụng hệ thống cho ăn, uống tự động cùng chế độ ánh sáng, nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Trứng gà Tân An được làm sạch, phân loại trên dây chuyền hiện đại, với công suất khoảng 15.000 quả/giờ.

Cùng với kiểm soát con giống, môi trường chăn nuôi được đơn vị đặc biệt chú trọng. Các khu vực nuôi thường xuyên được vệ sinh, phun khử trùng, rắc vôi bột và bổ sung vi sinh vật có lợi trong chất độn chuồng. Nguồn thức ăn được phối trộn từ nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng chất cấm, không trộn kháng sinh, qua đó kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào.

Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đàn gà được kiểm soát tốt về sức khỏe và dịch bệnh. Trứng sau khi thu gom tiếp tục được kiểm soát qua các khâu làm sạch, phân loại, khử khuẩn, nhận diện và đóng gói. Quy trình khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến xử lý sản phẩm giúp Tân An từng bước nâng cao tính đồng đều và khả năng truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Không chỉ đầu tư thiết bị, trang trại gà Tân An còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý trang trại. Từ năm 2023, trang trại Tân An đã chuyển đổi số với Phần mềm quản lý trang trại FarmGo, để số hóa toàn bộ hoạt động của trang trại từ quy trình sản xuất, tồn kho cho đến thu hoạch, bán hàng và quản lý công nợ. Ứng dụng công nghệ giúp trang trại giảm khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm, việc số hóa dữ liệu sản xuất trở thành một lợi thế để sản phẩm tiếp cận các kênh phân phối hiện đại.

Thương hiệu trứng gà Tân An của Công ty TNHH Sản xuất thương mại thực phẩm Tân An hiện phát triển hai dòng sản phẩm chính là trứng gà trắng và trứng gà nâu. Trong đó, sản phẩm trứng gà trắng đã được công nhận OCOP 3 sao. Đối với dòng trứng gà nâu, doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, xây dựng lại thương hiệu OCOP.

Sản phẩm trứng gà Tân An đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2013. Năm 2023, trứng gà Tân An được Hội Nông dân tỉnh vinh danh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Hiện sản phẩm có mã số, mã vạch, bao bì và nhãn mác phục vụ truy xuất thông tin.

Trang trại gà Tân An đang duy trì quy mô khoảng 70.000 con gà đẻ, tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động. Trung bình mỗi tháng, trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 1,2 triệu quả trứng. Thị trường tiêu thụ tập trung chủ yếu tại Quảng Ninh và Hải Phòng, thông qua các hệ thống phân phối, nhà hàng, khách sạn, trường học và bếp ăn tập thể.

Bà Phạm Thị Nguyệt Dung, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại thực phẩm Tân An, cho biết: Thị trường thực phẩm ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn, nguồn gốc xuất xứ và tính ổn định của sản phẩm. Việc đầu tư dây chuyền rửa, phân loại trứng chỉ là một mắt xích trong quá trình Tân An chuẩn hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Công nghệ, quy trình sản xuất an toàn và thương hiệu đang trở thành những yếu tố quan trọng để trứng gà Tân An tiếp tục mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh và xây dựng chỗ đứng bền vững cho một sản phẩm nông nghiệp của Quảng Ninh. Cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trứng gà Tân An, đơn vị sẽ mở rộng sản xuất các sản phẩm thực phẩm như đậu phụ, bún, mì. Qua đó, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.