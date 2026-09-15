Hành trình “bay” xa của gà Tiên Yên từ vùng đất Điền Xá

Giữa những triền đồi xanh mướt của xã Điền Xá, tiếng gà Tiên Yên vang lên mỗi sớm mai như dấu ấn của một hành trình bền bỉ nâng tầm sản phẩm địa phương. Sau kỳ đánh giá, phân hạng lại năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Nông lâm ngư nghiệp Điền Xá tiếp tục giữ vững sản phẩm gà Tiên Yên đạt 3 sao OCOP. Từ đặc sản mang đậm hương vị vùng đất, sản phẩm này ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường, giúp doanh thu của hợp tác xã tăng gần gấp đôi và mở rộng tiêu thụ tới 5 tỉnh, thành phố.

Gà Tiên Yên được chăn thả tự nhiên tại Điền Xá.

Năm 2022, trước khi lần đầu đạt 3 sao OCOP, HTX chỉ có doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm, sản lượng 26 tấn gà/năm, giá bán trung bình 120.000 đồng/kg. Lúc ấy, chưa có hộ liên kết, chưa có điểm bán cố định, kênh online cũng không. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn Quảng Ninh. Nhưng đến nay, bức tranh đã đổi khác. Doanh thu đạt 5,5 tỷ đồng/năm, sản lượng tăng lên 42 tấn/năm, giá bán lên 140.000 đồng/kg. Hợp tác xã đã có thêm 5 hộ liên kết, 2 điểm bán ổn định, 3 kênh bán hàng online và sản phẩm đã có mặt tại 5 tỉnh, thành.

Chị Vi Thị Chìu (bên phải ảnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông lâm ngư nghiệp Điền Xá tham gia bán hàng online giới thiệu sản phẩm gà Tiên Yên của HTX.

“Chúng tôi không chỉ giữ sao mà phải giữ được uy tín với người tiêu dùng”, chị Vi Thị Chìu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông lâm ngư nghiệp Điền Xá chia sẻ.

Hệ thống 8 chuồng nuôi với tổng diện tích 1.800 m² của HTX đang nuôi khoảng 32.000 con gà mỗi năm. Từ quy trình chọn giống, chăm sóc đến kiểm soát chất lượng, tất cả đều được siết chặt hơn sau khi tham gia OCOP. Chính sự ổn định về chất lượng đã giúp sản phẩm vượt qua kỳ đánh giá lại năm 2025 một cách thuyết phục.

Một số sản phẩm nông nghiệp lợi thế của xã Điền Xá.

Không dừng lại ở việc nuôi gà thịt, HTX đang hướng tới chế biến sâu hơn: khô gà, ruốc gà, gà ủ muối, gà ủ tàu xì, gà ủ xì dầu… Bên cạnh đó, các sản phẩm lợi thế khác của địa phương như: khâu nhục Điền Xá, bánh gio An Xoa, gạo nếp nương, gạo bao thai và đặc biệt là rượu men lá Điền Xá làm từ gạo bao thai cũng được đưa vào kế hoạch phát triển. Mục tiêu gần nhất của HTX là nâng sản lượng gà lên 40.000 con/năm và hoàn thiện hồ sơ đánh giá sao cho các sản phẩm lợi thế khác của địa phương trong năm 2026.

Việc giữ vững 3 sao OCOP không chỉ là con số trên giấy chứng nhận. Đó là sự khẳng định về năng lực tổ chức sản xuất của một hợp tác xã miền núi, là cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương và là cầu nối để đặc sản vùng cao vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Từ những chuồng gà khiêm tốn ở Điền Xá, tiếng gà Tiên Yên đang vang vọng xa hơn, bền bỉ và đầy tự tin.