Đầm Hà trên hành trình nâng chất nông thôn mới

Từ những nền tảng đã được tạo dựng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đầm Hà tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), tập trung vào những yếu tố tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất chuyển theo hướng nâng cao giá trị, chuyển đổi số đi sâu vào đời sống... đang tạo thêm nền tảng để xã hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn mới.

Ở Xóm Giáo hôm nay, chuyển đổi số đang dần trở thành một phần trong đời sống thường ngày. Từ trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đến thanh toán, nhiều công việc đã được người dân thực hiện thường xuyên trên môi trường số. Đặc biệt, các nhóm Zalo trở thành kênh kết nối của người dân trong thôn; camera kết nối internet cũng được nhiều gia đình lắp đặt, góp phần hỗ trợ giám sát an ninh. Những tiện ích ấy đang tiếp nối những đổi thay của Xóm Giáo sau nhiều năm xây dựng NTM.

Người dân thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu, tìm kiếm thông tin của thôn.

Đến nay, toàn thôn có 97% hộ gia đình có internet băng rộng, 97% người dân sử dụng điện thoại thông minh, 91% có tài khoản định danh điện tử mức 2; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 75%, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Anh Thi Đình Khuê, Trưởng thôn Xóm Giáo, chia sẻ: “Từ khi triển khai mô hình thôn thông minh trong xây dựng NTM, công việc của thôn cũng như đời sống của người dân có nhiều thay đổi rõ nét. Việc trao đổi, tiếp nhận thông tin thuận tiện, nhanh chóng hơn; người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong thanh toán, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế. Qua đó, chất lượng cuộc sống của người dân cũng ngày càng được nâng lên”.

Không chỉ Xóm Giáo, những chuyển biến trong xây dựng NTM đang được thể hiện trên nhiều mặt của đời sống nông thôn Đầm Hà. Đến nay, 100% đường xã, đường thôn, khu phố, đường ngõ trên địa bàn xã đã được cứng hóa. 100% hộ dân sử dụng điện an toàn từ lưới điện quốc gia; 15/15 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hơn 90% kênh mương được kiên cố hóa, đáp ứng tưới, tiêu chủ động cho 95% diện tích sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 109,6 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024.

Qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Đầm Hà hiện đạt 9/10 tiêu chí, 46/47 chỉ tiêu. Chỉ tiêu còn thiếu là chỉ tiêu về hệ thống camera an ninh AI. Hiện Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là công an xã, khảo sát, lựa chọn vị trí đầu tư. Theo phương án, hệ thống camera an ninh ứng dụng AI sẽ được lắp đặt tại 27 vị trí, chủ yếu ở các ngã ba, ngã tư và những khu vực cần tăng cường giám sát an ninh, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Đầm Hà, cho biết: Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ được bàn giao cho công an xã quản lý, giám sát; đồng thời đầu tư hệ thống mạng và phòng điều khiển phục vụ theo dõi. Qua đó, vừa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, vừa tăng cường hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

Mô hình trồng chanh leo ứng dụng khoa học kỹ thuật tại xã Đầm Hà.

Không chỉ hoàn thiện chỉ tiêu còn thiếu, Đầm Hà xác định tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt, trong đó trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Ông Lưu Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; huy động các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp để phát triển các vùng sản xuất tập trung, khu sản xuất, sơ chế phục vụ nuôi trồng, nuôi biển; phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản theo quy hoạch tỉnh và khu bảo quản, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp”.

Theo kế hoạch, Đầm Hà phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí NTM trong năm 2026, hướng tới xã NTM hiện đại vào năm 2028. Mục tiêu phía trước cao hơn, nhưng Đầm Hà đã có nền tảng từ những kết quả được tạo dựng trong nhiều năm. Tiếp tục nâng chất từng tiêu chí, nhất là những nội dung gắn trực tiếp với sản xuất, thu nhập và đời sống người dân, sẽ là cách để xã đưa NTM đi vào chiều sâu và bền vững hơn.