Đầm Hà bứt phá từ kinh tế biển

Kinh tế biển đang trở thành một hướng phát triển quan trọng của xã Đầm Hà, thành phố Quảng Ninh, với các mô hình nuôi tôm công nghệ cao và chế biến thủy sản xuất khẩu. Sự phát triển này góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Là đơn vị thuộc Tập đoàn Việt Úc - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất giống thủy sản, Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh hiện vận hành khu sản xuất rộng 38,5 ha với công suất thiết kế khoảng 4 tỷ con giống tôm thẻ chân trắng/năm. Năm 2025, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường hơn 1 tỷ con giống; năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1,4 tỷ con, phục vụ các vùng nuôi từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Nghệ An.

Khu sản xuất được đầu tư bài bản, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn sinh học của Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh.

Ông Đỗ Văn Cường, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh, cho biết: “Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều địa điểm và thấy Đầm Hà có vị trí rất phù hợp để phát triển sản xuất giống tôm công nghệ cao. Khu vực gần biển, địa hình cao, điều kiện tự nhiên thuận lợi và đặc biệt là nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương về hạ tầng, điện, giao thông cũng như các chính sách hỗ trợ đầu tư".

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh kiểm tra sự sinh trưởng, phát triển của tôm giống trong mỗi ca làm việc.

Hiện Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh có 63 lao động, trong đó khoảng 95% là người địa phương, với thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/tháng. Không dừng lại ở sản xuất con giống, doanh nghiệp còn đồng hành với người nuôi thông qua hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, chuyển giao quy trình nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nếu Việt Úc tạo ra nguồn giống chất lượng thì các doanh nghiệp chế biến lại góp phần nâng cao giá trị thủy sản địa phương. Tận dụng ưu thế về hạ tầng giao thông và vùng nuôi trồng thủy sản, Công ty Cổ phần Sea Gold đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà xưởng hiện đại trên diện tích 1.600 m2 tại thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2023. Tại đây, giá trị của biển không chỉ nằm ở sản lượng khai thác mà được nâng lên bằng công nghệ chế biến sâu. Những con hàu tươi sau khi thu hoạch được làm sạch, chế biến, cấp đông và đóng gói để xuất khẩu.

Các doanh nghiệp chế biến như Công ty Cổ phần Sea Gold đang tạo liên kết từ nuôi trồng, thu mua đến chế biến, xuất khẩu ở Đầm Hà. Nhờ đó, người dân từng bước giảm phụ thuộc vào thương lái, chuyển sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn và nâng cao giá trị thủy sản.

Phân xưởng chế biến và tách ruột hàu tại Công ty CP Seagold, xã Đầm Hà.

Sau sáp nhập, Đầm Hà có lợi thế lớn về không gian biển với hệ thống bãi triều, cửa sông và các đảo. Xã định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao gắn với chế biến, logistics, dịch vụ hậu cần nghề cá; khai thác hiệu quả cảng biển và các dự án kinh tế biển.

Theo quy hoạch, Đầm Hà có hơn 5.600ha vùng nuôi trồng thủy sản trên biển và khoảng 435ha khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản. Các quy hoạch mới cũng mở thêm hướng phát triển du lịch gắn với biển, đảo, sinh thái và nuôi trồng thủy sản, như khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại đảo Vạn Vược, các khu du lịch nghỉ dưỡng phía Nam và phía Tây đảo Núi Cuống.

Những bước đi này không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Theo kết quả rà soát thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đến nay Đầm Hà đã hoàn thành 9/10 tiêu chí và 46/47 chỉ tiêu. Tiêu chí còn lại đang được địa phương tập trung hoàn thiện là hệ thống camera AI phục vụ giám sát an ninh.