Cập nhật 2.949 cơ sở trên Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

Theo tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/7 đến 11/9/2026, các đơn vị và UBND các địa phương trên địa bàn thành phố đã cập nhật mới gần 1.300 cơ sở, cấp 540 tài khoản cho các đơn vị, cơ sở tham gia trên Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Theo đó, đến nay, Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đã cập nhật 2.949 cơ sở; cấp 292 tài khoản quản lý, 1.635 tài khoản cơ sở; 3.016 mã QR cho sản phẩm và cập nhật 421 lô sản xuất. Qua đó, giúp cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn nguồn gốc, quá trình sản xuất; đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận thông tin về sản phẩm một cách minh bạch.

Trà Đường Hoa Lão Tướng Quân là dòng sản phẩm trà cao cấp của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú. Ảnh cơ sở cung cấp

Đáng chú ý, thành phố đang triển khai kết nối truy xuất nguồn gốc đầy đủ, toàn trình theo thời gian thực lên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với 5 cơ sở có sản phẩm OCOP đạt hạng 4, 5 sao. Các sản phẩm dự kiến kết nối gồm: Trà Việt Tú, Trà hoa vàng Ba Chẽ, Trà hoa vàng Quy Hoa, miến dong Bình Liêu và nước mắm HCM.

Việc ưu tiên kết nối đối với các sản phẩm OCOP có thứ hạng cao được kỳ vọng nâng mức độ minh bạch về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của các thị trường phân phối hiện đại. Đây cũng là bước quan trọng trong xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, gắn chuyển đổi số với nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.