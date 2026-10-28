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Khoa học - Công nghệ

41 - là số doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Quảng Ninh

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từ khóa:

#khoa học công nghệ #đổi mới sáng tạo

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