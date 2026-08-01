Chuẩn bị chu đáo công tác tuyên truyền chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Chiều 1/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan sẽ được triển khai thành 3 đợt, bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí phấn khởi trong toàn tỉnh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, gồm: Hệ thống màn hình LED, biển LED, bảng quảng cáo tấm lớn tại các khu vực công cộng; cụm pa nô, cổng chào; cờ Tổ quốc, cờ trang trí, băng rôn, khẩu hiệu, cụm cổ động, điểm check-in; trang trí khánh tiết tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh cùng nhiều địa điểm trung tâm.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, tầm vóc chiến lược của sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; khẳng định những thành tựu nổi bật sau 63 năm xây dựng và phát triển của tỉnh; đồng thời gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin và khơi dậy niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu cho ý kiến phương án trang trí tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.