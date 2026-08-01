Chuẩn bị chu đáo công tác tuyên truyền chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Chiều 1/8, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan sẽ được triển khai thành 3 đợt, bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí phấn khởi trong toàn tỉnh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, gồm: Hệ thống màn hình LED, biển LED, bảng quảng cáo tấm lớn tại các khu vực công cộng; cụm pa nô, cổng chào; cờ Tổ quốc, cờ trang trí, băng rôn, khẩu hiệu, cụm cổ động, điểm check-in; trang trí khánh tiết tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh cùng nhiều địa điểm trung tâm.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, tầm vóc chiến lược của sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; khẳng định những thành tựu nổi bật sau 63 năm xây dựng và phát triển của tỉnh; đồng thời gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin và khơi dậy niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn rà soát kỹ lưỡng toàn bộ phương án tuyên truyền, bảo đảm mỗi hạng mục đều thể hiện được bản sắc riêng của Quảng Ninh, có tính thẩm mỹ cao; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông.
Đồng chí nhấn mạnh cần ưu tiên triển khai các hạng mục tuyên truyền tại các cửa ngõ, tuyến đường chính, khu vực trung tâm, quảng trường, địa điểm công cộng nhằm tạo điểm nhấn trực quan và lan tỏa không khí chào mừng rộng khắp, tạo diện mạo khang trang, rực rỡ. Cùng với đó, các địa phương chủ động rà soát, tháo dỡ các bảng quảng cáo, pa nô không còn phù hợp hoặc không đúng quy định; phối hợp bảo đảm mặt bằng, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công, lắp đặt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh.