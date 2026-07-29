Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2026

Vụ mùa là vụ sản xuất thường gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, sinh vật gây hại phát sinh nhiều hơn so với vụ đông xuân. Để bảo đảm kế hoạch, tiến độ vụ mùa năm 2026, các địa phương của Quảng Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Nông dân phường An Sinh xuống giống, gieo cấy lúa vụ mùa.

Từ đầu tháng 7, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân phường An Sinh đã huy động tối đa máy móc, nhân lực để tập trung làm đất, xuống giống và gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Ngay sau khi kết thúc vụ đông xuân, các HTX nông nghiệp trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị chu đáo nguồn giống, vật tư, phân bón, phối hợp điều tiết nguồn nước, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân xuống giống đúng khung thời vụ.

Vụ mùa năm 2026, phường An Sinh đặt mục tiêu gieo trồng 976,2ha, trong đó có 840ha lúa. Người dân lựa chọn các giống lúa chất lượng cao như TĐ25, Đài Thơm 8 và Khang Dân. Đây là những giống lúa đã khẳng định hiệu quả qua nhiều vụ sản xuất, có khả năng thích ứng tốt với thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, chống chịu được sâu bệnh gây hại, thời gian sinh trưởng phù hợp, có năng suất ổn định và chất lượng gạo thơm ngon.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Việt, cho biết: Vụ mùa năm nay, HTX sản xuất tổng diện tích hơn 110ha lúa. Từ ngày 5 đến 20/7, công tác gieo cấy đã hoàn thành, diện tích lúa sớm phát triển tốt. Ngoài đảm bảo tiến độ, HTX đã cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, khuyến cáo sử dụng giống đạt tiêu chuẩn, gieo cấy đúng mật độ, cân đối lượng phân bón và chủ động phòng chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ.

Để chủ động phòng trừ chuột hại, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường An Sinh cũng đã phối hợp với các HTX nông nghiệp tổ chức trộn thuốc diệt chuột và triển khai diệt chuột tập trung trên toàn bộ diện tích đồng ruộng do các HTX lựa chọn, ưu tiên những khu vực bờ vùng, bờ thửa, ven mương, bụi rậm, những nơi chuột thường xuyên sinh sống, gây hại.

Ông Thân Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường An Sinh, cho biết: Đơn vị đã hướng dẫn các HTX thực hiện đúng quy trình trộn mồi với thuốc diệt chuột được cấp, đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng liều lượng và an toàn trong quá trình sử dụng. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia đặt mồi đúng kỹ thuật, thu gom mồi thừa và xác chuột sau khi xử lý, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người, vật nuôi. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi mật độ chuột, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

Nông dân phường Liên Hòa tích cực xuống giống vụ lúa mùa 2026.

Còn tại phường Liên Hòa, vụ mùa năm nay toàn phường phấn đấu gieo trồng 890ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa là 865ha, sản lượng lương thực phấn đấu đạt trên 5.137 tấn. Địa phương bố trí 800ha lúa mùa trung với năng suất dự kiến đạt 58,5 tạ/ha và 65ha lúa mùa muộn tại các khu vực sâu trũng. Bên cạnh đó, phường tiếp tục duy trì các vùng sản xuất rau màu tập trung với diện tích 25ha, đồng thời xây dựng vùng rau an toàn tập trung khoảng 5-10ha tại khu phố Liên Hòa 7 nhằm nâng cao giá trị sản xuất và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Minh Hà, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Liên Hòa, cho biết: "Địa phương sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động nguồn nước tưới tiêu và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận những tiến bộ mới trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân".

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng, nhất là ốc bươu vàng, rầy, sâu đục thân 2 chấm, sâu ăn lá, chuột... Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp chăm sóc, phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ an toàn cho sản xuất ngay từ đầu vụ theo phương án bảo vệ thực vật vụ mùa 2026 đã được chi cục ban hành.

Sản xuất vụ mùa 2026 trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bằng những bước đi khẩn trương, chủ động và khoa học. Các địa phương đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và tạo tiền đề thuận lợi cho sản xuất vụ đông.