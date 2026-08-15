Tăng tốc hoàn thành những ngôi trường nội trú nơi biên giới

Chỉ còn ít tuần nữa năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu. Tại các dự án trường học dành cho học sinh các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Chủ đầu tư, địa phương và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình đúng kế hoạch, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho học sinh vùng biên ngay từ đầu năm học mới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu đang được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo năm học mới 2026-2027.

Tại Dự án sửa chữa, cải tạo Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa), nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 19,7 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như khối nhà ăn học sinh tiểu học kết hợp nhà ở công vụ giáo viên, khối nhà học THCS, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu duy trì khoảng 80 công nhân, tổ chức thi công đồng thời các khối nhà và hạ tầng. Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết: Địa phương đang tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khắc phục khó khăn do thời tiết để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Mục tiêu đặt ra là đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ học sinh ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Các hạng mục xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hoành Mô đang được khẩn trương hoàn thiện.

Cùng với Quảng Sơn, Dự án Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Hoành Mô (giai đoạn 1) cũng đang được khẩn trương thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 355 học sinh. Đến nay, giá trị thực hiện đạt hơn 60% hợp đồng; nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành như san nền, cống hộp, kè đá, nhà học A1, nhà hiệu bộ B2 và nhà để xe. Nhà công vụ kết hợp nhà họp C2 đạt khoảng 80% phần thô, nhà đa năng C1 khoảng 40%, nhà ăn mở rộng 60%, các hạng mục nhà vệ sinh 90%. Trong tháng 8, nhà thầu tập trung hoàn thiện các khối nhà C1, C2 và hạ tầng ngoài nhà, phấn đấu bàn giao công trình trước ngày 30/8, kịp phục vụ năm học mới. Theo đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô, chủ đầu tư dự án, đơn vị thường xuyên bám sát công trường, phối hợp với các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công hợp lý.

Dự án Trường Phổ thông nội trú TH-THCS Quảng Sơn đã hoàn thành trên 80% khối lượng các hạng mục xây dựng, sửa chữa.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang gấp rút triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, gồm các trường tại Bình Liêu, Đồng Tâm, Hoành Mô, Quảng Sơn, Quảng Đức và Trường TH&THCS Hải Sơn. Các dự án được thực hiện theo hướng kết hợp xây mới, cải tạo, mở rộng, tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Tổng mức đầu tư 6 công trình khoảng 337 tỷ đồng, đáp ứng quy mô tuyển sinh khoảng 5.000 học sinh trong năm học 2026-2027, trong đó có 1.136 học sinh nội trú. Hiện các dự án đang tập trung hoàn thiện những hạng mục thiết yếu như phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu nội trú, nhà ăn, sân chơi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Giá một số vật liệu xây dựng như đá hộc, cát bê tông, cát xây trát có sự chênh lệch đáng kể so với thời điểm ký hợp đồng, trong khi nguồn cung còn hạn chế. Việc huy động lao động tại chỗ cũng gặp khó khăn do trùng thời điểm người dân tập trung sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, mưa kéo dài trong tháng 7 ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục ngoài nhà. Trước thực tế đó, các chủ đầu tư và nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, tăng cường nhân lực, tổ chức làm việc theo ca, tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để bù tiến độ. Các hạng mục quan trọng được ưu tiên triển khai, với mục tiêu hoàn thành công trình trước thời điểm khai giảng.

Với việc chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công, 6 dự án đang hướng tới hoàn thành, đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh tại các xã biên giới. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo dựng môi trường giáo dục khang trang, đồng bộ, nhất là cho học sinh dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và từng bước thu hẹp chênh lệch về cơ sở vật chất giáo dục giữa khu vực miền núi, biên giới với các địa bàn trung tâm.