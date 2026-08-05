Để công đoàn cơ sở mới vào guồng hoạt động

Thành lập công đoàn cơ sở mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là giúp tổ chức công đoàn nhanh chóng ổn định, đủ năng lực đại diện và đồng hành với người lao động. Từ định hướng của Liên đoàn Lao động tỉnh đến cách làm ở cơ sở, Quảng Ninh đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn mới ngay từ những ngày đầu.

6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn Quảng Ninh thành lập mới 100 công đoàn cơ sở, kết nạp 11.938 đoàn viên. Đáng chú ý, tháng 7 vừa qua đã có rất nhiều công đoàn cơ sở mới được kết nạp như: Công đoàn phường Quảng Yên ra mắt 4 công đoàn cơ sở; Công đoàn phường Bãi Cháy ra mắt 10 công đoàn cơ sở; Công đoàn phường Hạ Long ra mắt 15 công đoàn cơ sở; Công đoàn phường Việt Hưng ra mắt 18 công đoàn cơ sở; Công đoàn phường Hồng Gai ra mắt 7 công đoàn cơ sở... Kết quả này mở rộng tổ chức Công đoàn trong khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định thành lập công đoàn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là giúp công đoàn hoạt động thực chất.

Các công đoàn cơ sở mới thành lập tháng 7 của phường Việt Hưng ký kết thoả ước lao động tập thể lần đầu.

Đồng chí Tô Xuân Thao, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2026-2030, tập trung bồi dưỡng chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ mới. Cán bộ đủ năng lực thì công đoàn mới thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động”.

Tại phường Việt Hưng, định hướng đó được triển khai ngay từ khi vận động thành lập công đoàn. Công đoàn phường chủ động rà soát doanh nghiệp, gặp gỡ người sử dụng lao động, tuyên truyền, hướng dẫn thành lập Ban Chấp hành, xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến ngày 20/7, Công đoàn phường Việt Hưng thành lập 18 công đoàn cơ sở, đạt 300% chỉ tiêu năm 2026; kết nạp 1.138 đoàn viên, đạt 113,8% kế hoạch. Đặc biệt, 14 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay khi công đoàn cơ sở ra mắt.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu, Chủ tịch Công đoàn phường Việt Hưng, cho biết: “Thành lập công đoàn chỉ là điểm khởi đầu. Chúng tôi tiếp tục đồng hành với cơ sở thông qua tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn đối thoại, thương lượng và xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Khi cán bộ công đoàn hiểu việc, doanh nghiệp đồng thuận thì công đoàn mới phát huy vai trò”.

Theo chị Nguyễn Thùy Linh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Phương Đông, trước khi công đoàn công ty ra mắt vào tháng 7, Công đoàn phường Việt Hưng nhiều lần đến doanh nghiệp hướng dẫn quy trình thành lập, kiện toàn Ban Chấp hành và tập huấn nghiệp vụ. Nhờ đó, công đoàn cơ sở nhanh chóng ổn định và tự tin triển khai các hoạt động.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ngọc Thị Huyên, đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao, cho rằng: “Quá trình được Công đoàn phường Việt Hưng tuyên truyền, hướng dẫn đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ công đoàn là đối tác đồng hành trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Vì vậy, doanh nghiệp chủ động phối hợp thành lập công đoàn và ký kết thỏa ước lao động tập thể ngay từ đầu”.

Ra mắt 7 công đoàn cơ sở mới phường Hồng Gai, ngày 28/7/2026.

Không chỉ Việt Hưng, Công đoàn phường Hồng Gai cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát doanh nghiệp, gặp gỡ chủ sử dụng lao động và người lao động để vận động thành lập công đoàn. Đến nay, đơn vị thành lập 13 công đoàn cơ sở, kết nạp 239 đoàn viên, vượt 30% chỉ tiêu năm 2026.

Theo bà Đỗ Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Công đoàn phường Hồng Gai, thời gian tới đơn vị tiếp tục phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tăng cường chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu mới.

Thực tiễn ở Việt Hưng và Hồng Gai cho thấy, công đoàn cơ sở không thể hoạt động hiệu quả nếu chỉ dừng ở quyết định thành lập. Khi công đoàn cấp trên tiếp tục đào tạo cán bộ, hướng dẫn nghiệp vụ và đồng hành với cơ sở, tổ chức công đoàn nhanh chóng đi vào nền nếp, tạo niềm tin với doanh nghiệp và người lao động. Đó cũng là nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh.