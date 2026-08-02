Để du lịch Quảng Ninh tiến xa

6 tháng đầu năm 2026, du lịch Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với 12,425 triệu lượt khách, trong đó 2,63 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt 35.198 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng lượng khách, cho thấy chất lượng thị trường đang được cải thiện và nhóm khách có mức chi tiêu cao ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Người Dao Thanh Phán xã Kỳ Thượng làm du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa vùng cao.

Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại cơ cấu thị trường du lịch. Bởi tăng trưởng bền vững không chỉ được đo bằng số lượng khách mà còn ở khả năng giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị trên mỗi chuyến đi.

Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp vẫn là lợi thế nổi bật của Quảng Ninh với vịnh Hạ Long, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du thuyền chất lượng cao. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Khi trải nghiệm chưa đủ đa dạng, du khách khó có thêm lý do để quay trở lại nhiều lần.

Ở phân khúc khách đại chúng, lượng khách đông giúp duy trì sức sống cho ngành dịch vụ nhưng cũng bộc lộ rõ tính mùa vụ. Mùa hè thường quá tải tại các điểm đến, trong khi mùa thấp điểm, nhiều cơ sở lưu trú hoạt động cầm chừng. Điều đó cho thấy bài toán của Quảng Ninh không còn là thu hút thêm khách, mà là phân bổ dòng khách hợp lý và tạo sức hút quanh năm.

Trong khi đó, nhiều phân khúc giàu tiềm năng vẫn chưa phát huy hết lợi thế. Du lịch MICE, du lịch golf, du lịch tàu biển, du lịch cộng đồng hay du lịch văn hóa đều có điều kiện phát triển, nhưng còn thiếu những sản phẩm đủ khác biệt và sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Một đoàn khách hội nghị hoàn toàn có thể kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và mua sắm; một chuyến tham quan vịnh Hạ Long cũng có thể nối dài hành trình đến Bình Liêu, Yên Tử hay các làng chài nếu được thiết kế thành chuỗi trải nghiệm.

Thực tế cho thấy, lợi thế lớn nhất của Quảng Ninh không chỉ là cảnh quan thiên nhiên mà còn là sự đa dạng về tài nguyên. Từ biển đảo, di sản, văn hóa tâm linh đến miền núi, biên giới đều có thể trở thành những phân khúc thị trường riêng nếu được đầu tư đúng hướng. Khi mỗi nhóm khách đều tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình, giá trị mang lại sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ gia tăng lượng khách.

Việc UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu năm 2026 từ khoảng 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách, đồng thời nâng mục tiêu doanh thu từ 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng cho thấy niềm tin vào đà tăng trưởng của ngành du lịch. Nhưng mục tiêu cao hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về chất lượng phát triển. Tuy nhiên, điều Quảng Ninh cần hướng tới không chỉ là thêm vài trăm nghìn lượt khách, mà là nâng mức chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tỷ lệ khách quay trở lại. Một du khách ở lại 3 ngày sẽ tạo giá trị lớn hơn nhiều so với 2 du khách chỉ ghé qua trong vài giờ. Một đoàn khách quốc tế quay trở lại lần thứ hai cũng có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ tăng lượng khách mới bằng các chương trình kích cầu ngắn hạn.

Du lịch Quảng Ninh đã đi rất nhanh trong đầu tư hạ tầng và xây dựng thương hiệu. Chặng đường phía trước cần một bước chuyển quan trọng hơn: Từ phát triển theo số lượng sang phát triển theo giá trị; từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo trải nghiệm; từ phục vụ đại trà sang chinh phục từng phân khúc thị trường. Khi mỗi phân khúc đều có sản phẩm riêng, dịch vụ riêng và chiến lược tiếp cận riêng, những con số tăng trưởng sẽ không chỉ đẹp trong báo cáo, mà còn phản ánh sức cạnh tranh thực sự của điểm đến hàng đầu cả nước.