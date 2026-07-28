Để không bị động trước thiên tai

Đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2026, Quảng Ninh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “chờ lệnh” sang “chủ động hành động”, nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Quảng Ninh lấy phương châm "Chủ động phòng ngừa - Dự báo chính xác - Kịp thời cảnh báo - Ứng phó kịp thời, hiệu quả - Khắc phục hiệu quả - An toàn, an dân" làm định hướng xuyên suốt. Các phương án ứng phó được triển khai bám sát thực tế từng địa bàn, xác định rõ lực lượng, phương tiện và trách nhiệm thực hiện; đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa quân sự, công an, biên phòng và chính quyền địa phương để bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội, công an, biên phòng cùng chính quyền địa phương. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được duy trì trực 24/24 giờ; phương tiện, trang thiết bị được kiểm tra để sẵn sàng cơ động. Tổng đài 112 về phòng thủ dân sự cũng được xác định là một kênh tiếp nhận, xử lý thông tin khi xảy ra tình huống. Sự chuẩn bị này nhằm bảo đảm công tác chỉ huy không bị gián đoạn, nhất là trong những thời điểm giao thông, thông tin liên lạc có thể bị ảnh hưởng.

Ban CHQS đặc khu Vân Đồn sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Có hơn 600 hòn đảo, nhiều khu neo đậu tàu thuyền, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và các khu dân cư xa đất liền, đặc khu Vân Đồn là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng thủ dân sự. Trung tá Nguyễn Văn Kỷ, Chính trị viên phó Ban CHQS đặc khu Vân Đồn, cho biết: “Trước mỗi đợt mưa bão, đơn vị tham mưu kích hoạt phương án, tổ chức kiểm tra tàu thuyền, lồng bè, khu dân cư ven biển và các điểm có nguy cơ sạt lở; đồng thời rà soát phương tiện cứu hộ, thông tin liên lạc, vật tư hậu cần và quân y. Chúng tôi duy trì trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và các chỉ đạo mới tới cơ sở. Khi có tình huống, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng vừa kiểm tra trên biển, vừa hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn. Phương tiện cứu hộ được bố trí tại các khu vực phù hợp để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Mục tiêu là không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các đảo xa và vùng nuôi trồng thủy sản tập trung".

Quảng Ninh tập trung kiểm tra công trình thủy lợi, đê điều, khu neo đậu tránh trú cho tàu cá và rà soát các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao để điều chỉnh phương án ứng phó sát thực tế, phát huy hiệu quả phương châm “ba trước, bốn tại chỗ”. Toàn tỉnh hiện có khoảng 397km đê, bảo vệ khoảng 43.600ha đất sản xuất, dân sinh và khoảng 250.000 người tại các khu vực ven biển, ven sông. Hệ thống 176 hồ chứa có tổng dung tích thiết kế khoảng 360 triệu m³, vừa cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vừa giữ vai trò điều tiết, cắt giảm lũ.

Trước mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, hồ đập; chỉ đạo các đơn vị quản lý tăng cường tuần tra, trực vận hành, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu, góp phần bảo đảm an toàn công trình và hạ thấp nguy cơ thiệt hại do thiên tai.

Tàu thuyền neo đậu bên bờ sông Hà Cối (xã Quảng Hà) để tránh bão số 1 (Maysak) năm 2026. Ảnh: Hữu Việt

Sau khi sáp nhập các đơn vị thủy lợi từ ngày 1/4/2026, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh đang quản lý 50 hồ chứa, 17 đập dâng, 21 cống tiêu dưới đê, hơn 600km kênh mương và 19 trạm bơm tưới tiêu. Trước mùa mưa bão, đơn vị tập trung kiểm tra cửa van, thiết bị cơ khí, máy móc và nguồn điện dự phòng; tổ chức vận hành thử để kịp thời phát hiện những hư hỏng. Lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, theo dõi sát lượng mưa và mực nước để điều tiết hồ chứa an toàn. Công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” giúp xử lý ngay những bất thường từ khi mới phát sinh.

Tại phường Đông Triều, gần 20km đê sông đang bảo vệ nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất. Các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra thực tế những tuyến đê trọng điểm, tập trung vào các vị trí có nguy cơ thẩm lậu, sạt trượt hoặc không bảo đảm an toàn khi nước dâng cao. Qua kiểm tra, từng điểm xung yếu được xác định để chuẩn bị vật tư, nhân lực và phương tiện phù hợp, tránh tình trạng phương án có đủ trên giấy nhưng khi xảy ra sự cố lại lúng túng. Cách làm này cũng thể hiện rõ yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ địa điểm” trong phòng, chống thiên tai.

Trên phạm vi toàn tỉnh, nguồn lực ứng phó tiếp tục được bố trí tại các kho và điểm xung yếu. Hiện các đơn vị đã chuẩn bị hơn 12.200m³ đá hộc, trên 96.000 bao tải, 300 tàu, thuyền, xuồng các loại, hơn 9.000 áo phao và gần 12.000 phao tròn cứu sinh... Để nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, Quảng Ninh tăng cường huấn luyện, diễn tập, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các lực lượng và người dân; đồng thời hoàn thiện phương án huy động nhân lực, phương tiện của doanh nghiệp, cộng đồng khi cần thiết. Cùng với đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, góp phần bảo vệ dân cư và duy trì ổn định sản xuất.