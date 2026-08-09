Di sản Whitney Houston được tiếp nối với album mới và Barbie đầu tiên

Những ca khúc từng đưa Whitney Houston lên đỉnh cao âm nhạc một lần nữa được tập hợp trong album mới mang tên “WH1TNEY” vừa được phát hành nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày sinh của nữ ca sĩ quá cố.

Búp bê Barbie mô phỏng hình tượng Whitney Houston ra mắt ngày 9/8. Ảnh: AP

Album quy tụ 11 ca khúc của Whitney Houston từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trong đó có những bản hit làm nên tên tuổi của bà "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)".

Đây là một trong những hoạt động tôn vinh di sản Whitney Houston. Tối ngày 8/8, gala Whitney Houston Legacy of Love lần thứ năm đã được tổ chức, trong khi phiên bản búp bê Barbie lấy hình tượng Whitney Houston chính thức ra mắt ngày 9/8. Đây là lần đầu tiên Mattel sản xuất Barbie mang hình ảnh nữ ca sĩ.

Pat Houston, người quản lý di sản của Whitney Houston và là chị dâu của nữ ca sĩ, cho biết hơn 20 năm trước, bà từng cùng Whitney trao đổi về ý tưởng sản xuất một búp bê Barbie mang hình ảnh nữ ca sĩ. Vì vậy, việc ý tưởng này trở thành hiện thực sau nhiều thập niên mang đến cho bà cảm xúc đặc biệt.

Búp bê được tạo hình theo phong cách của Whitney Houston trong video ca nhạc I Wanna Dance with Somebody, phát hành năm 1987.

Pat Houston cũng nhắc đến Clive Davis, ông trùm âm nhạc qua đời hồi tháng 6/2026, người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Whitney Houston.

“Chúng ta không thể nói về Whitney mà không nhắc đến Clive Davis, bởi mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn là sự gắn bó và trân trọng dành cho nhau”. - Bà Pat Houston cho biết.

Năm 2027 đánh dấu 35 năm kể từ khi bộ phim “The Bodyguard” ra mắt. Pat Houston cho biết gia đình đang lên kế hoạch cho một số hoạt động nhân dịp này nhưng chưa công bố chi tiết.

Trước câu hỏi liệu có thể thực hiện một bộ phim tiểu sử quy mô lớn về Whitney Houston tương tự bộ phim về Michael Jackson hay không, Pat Houston cho biết nhiều ý tưởng vẫn được đưa ra, nhưng gia đình thận trọng để tránh khai thác hoặc sử dụng quá mức hình ảnh và di sản của nữ ca sĩ.

“Mọi dự án trong tương lai phải có mục đích rõ ràng và thực sự có ý nghĩa đối với di sản của Whitney Houston”. - Bà Pat Houston nói.

Năm 2027 cũng đánh dấu 15 năm kể từ khi Whitney Houston qua đời. Pat Houston cho biết một trong những mục tiêu của bà là giới thiệu tới công chúng những màn trình diễn trực tiếp của Whitney chưa từng được phát hành hoặc chưa được công chúng Bắc Mỹ biết đến rộng rãi.

Theo bà, những màn trình diễn này có thể giúp khán giả một lần nữa cảm nhận tài năng đặc biệt và giọng hát độc nhất vô nhị của Whitney Houston.