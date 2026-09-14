Celine Dion trở lại sân khấu sau thời gian chống chọi bệnh hiếm gặp

Celine Dion đã có đêm diễn trọn vẹn đầu tiên sau hơn 6 năm, đánh dấu màn trở lại đầy cảm xúc sau thời gian chống chọi hội chứng người cứng - căn bệnh thần kinh hiếm gặp ảnh hưởng đến các cơ, trong đó có cơ vùng cổ họng. Trước khoảng 30.000 khán giả gần Paris, nữ ca sĩ 58 tuổi trình diễn 25 ca khúc trong hơn 2 giờ.

Ca sĩ Celine Dion biểu diễn trong đêm khai màn chuỗi chương trình “Celine Dion Paris 2026” tại Plenitude Arena ở Nanterre, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 12/9/2026. Ảnh: AP

Sân khấu dành cho buổi concert của Celine Dion do Willo Perron thiết kế đặt Dion giữa những khối đá xám khổng lồ, gợi liên tưởng đến Stonehenge, cùng dàn hợp xướng gospel 18 thành viên.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến ở phần encore với “All By Myself”, ca khúc từ lâu được xem là thước đo giọng hát của Celine Dion. Khi giữ được nốt cao đặc trưng, toàn bộ khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Celine Dion đã không biểu diễn một chương trình trọn vẹn nào kể từ ngày 8/3/2020. Năm 2022, nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng, sau đó phải hủy chuyến lưu diễn thế giới và gần như rút khỏi sân khấu.

Lần gần nhất khán giả Pháp được chứng kiến Dion biểu diễn là tại lễ khai mạc Olympic Paris tháng 7/2024, khi nữ ca sĩ hát một ca khúc trên tháp Eiffel trong khoảng 4 phút. Khi đó, màn xuất hiện được coi như một sự hồi sinh. Lần này, thử thách lớn hơn nhiều khi bà phải hát liên tục 25 ca khúc và chuẩn bị tiếp tục biểu diễn chỉ vài ngày sau.

Đêm diễn tại Plenitude Arena ở Nanterre, phía Tây Paris, gồm 25 ca khúc kéo dài 2 giờ 15 phút, là đêm đầu tiên trong chuỗi chương trình nhằm chứng minh rằng nữ ca sĩ có thể trở lại làm việc thường xuyên.

Hội chứng người cứng chỉ ảnh hưởng khoảng 1-2 người trong một triệu người, gây co cứng cơ và những cơn co thắt mạnh, có thể bị kích hoạt bởi tiếng ồn lớn, va chạm hoặc căng thẳng cảm xúc. Với một sân khấu 30.000 người, cả ba yếu tố này có thể cùng xuất hiện.

Dion từng nói năm 2024 rằng việc hát khi mắc bệnh khiến bà có cảm giác như bị bóp nghẹt cổ. Trước đó, khi hủy các buổi diễn còn lại vào năm 2023, bà thừa nhận việc lưu diễn vốn đã rất khó khăn ngay cả khi sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Giọng hát của Dion hiện không còn giữ trọn độ cao như thời kỳ đỉnh cao, khi bà bán được khoảng 250 triệu album trên toàn thế giới. Mỗi nốt cao giờ đây đều trở thành một lựa chọn đầy cân nhắc trước hàng chục nghìn khán giả. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng như “My Heart Will Go On” và “The Power of Love”, trước khi hát “Ebben? Ne andrò lontana” của Catalani, tác phẩm gắn liền với danh ca Maria Callas.

Lịch diễn sắp tới của Celine Dion khá dày đặc: 16 đêm trong 5 tuần, cùng 10 buổi khác đã được lên lịch vào tháng 5/2027, nâng tổng số lên 26 đêm diễn.