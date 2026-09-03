Khai trương tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường

Chiều 3/9, những chuyến xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí chính thức được khai trương, vận hành trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Đây là chính sách hướng đến những nhu cầu rất gần gũi của mỗi gia đình để học sinh có thêm một hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, để phụ huynh thêm yên tâm và để việc chăm lo cho thế hệ trẻ được bắt đầu từ những điều thiết thực nhất. Thành phố Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình này.

Tham dự lễ khai trương có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương, nhà trường cùng đông đảo phụ huynh và học sinh.

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường.

Ngày 25/8/2026, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 3 phường khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường bằng xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé, kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng lễ khai trương.

Các tuyến xe buýt điện miễn phí do VinBus vận hành sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9/2026. Giai đoạn đầu, thành phố tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 địa phương. Các tuyến sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi lễ.

Quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ, xuyên suốt trước, trong và sau mỗi chuyến đi, đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Trước khi xe ra tuyến, phương tiện, trang thiết bị và nhân sự đều được kiểm tra theo quy định. Trong suốt hành trình, tài xế tập trung điều khiển phương tiện; hướng dẫn viên quản lý và giám sát việc học sinh lên, xuống xe qua hệ thống thẻ điện tử. Sau mỗi lượt, hướng dẫn viên rà soát toàn bộ khoang xe nhằm bảo đảm không còn học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên. Bộ phận vận hành đồng thời theo dõi hoạt động trên toàn tuyến để kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh mỗi ngày con đến lớp.

Chính sách được triển khai từ nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Tính đến ngày 19/8/2026, đã có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh, đây là một trong những chính sách thiết thực, thể hiện sự chăm lo của thành phố đối với thế hệ trẻ. Chính sách được triển khai trên nền tảng các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, được cụ thể hóa bằng những việc làm trực tiếp để học sinh và người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, mô hình xe buýt đưa đón học sinh miễn phí đã được triển khai tại nhiều quốc gia phát triển. Thành phố Quảng Ninh nghiên cứu, lựa chọn và tổ chức thí điểm mô hình xe buýt điện phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới cung cấp cho học sinh những dịch vụ công ngày càng hiện đại, an toàn, văn minh, tiệm cận với các tiêu chuẩn của các nước phát triển.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, ﻿Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trò chuyện với các em học sinh.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của đề án, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, việc triển khai các tuyến xe buýt đưa đón học sinh nhằm hiện thực hóa khát vọng của hệ thống chính trị thành phố là xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững và người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Đây cũng là một nhiệm vụ mà hệ thống chính trị thành phố triển khai nhằm cụ thể hóa kịp thời, thiết thực Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, đưa chủ trương vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, để học sinh và người dân trực tiếp được thụ hưởng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy phấn khởi chụp ảnh cùng các em học sinh.

Cùng với đó, chính sách thể hiện sự chăm lo trực tiếp, thiết thực đối với học sinh, bảo đảm hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, văn minh. Đồng thời, góp phần giảm áp lực đưa đón học sinh, chia sẻ thời gian, công sức và tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh; giảm phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từng bước hình thành nếp sống và văn hóa giao thông đô thị văn minh. Đặc biệt, thông qua đề án thể hiện sự tiên phong, đi đầu của thành phố trong thử nghiệm, tổng kết, đánh giá, nhân rộng, làm tiền đề cho mô hình mới.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trực tiếp thị sát, trải nghiệm hành trình trên tuyến xe buýt đưa học sinh đến trường.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà trường và phụ huynh học sinh trong quá trình chuẩn bị, triển khai đề án. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, các tuyến xe buýt sẽ được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của học sinh. Qua đó từng bước tạo dựng niềm tin, hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần xây dựng giao thông học đường văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả chương trình thí điểm trong năm học này. Trên cơ sở kết quả thực hiện, trong năm học tới sẽ triển khai mở rộng tại những địa bàn đủ điều kiện, đảm bảo cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được thụ hưởng chính sách như nhau.