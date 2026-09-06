Phường Hồng Gai: Lắp đặt camera giám sát tại 29 điểm trả, đón học sinh bằng xe buýt điện

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng xe buýt điện đưa, đón đến trường, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, phường Hồng Gai đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 29/29 điểm dừng, trả, đón học sinh bằng xe buýt điện trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hồng Gai kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera.

Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí phù hợp, có khả năng quan sát khu vực học sinh chờ xe, lên, xuống xe và khu vực xung quanh điểm dừng. Qua đó, giúp các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan theo dõi tình hình dừng, đỗ, trả, đón học sinh, kịp thời phát hiện những tình huống có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm học sinh lên, xuống xe đúng vị trí.

Bên cạnh đó, hệ thống camera còn góp phần quản lý việc chấp hành các quy định của nhân viên, lái xe nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Hệ thống camera được kết nối trực tuyến truyền dữ liệu đến lãnh đạo phường và lực lượng công an phường.

Hệ thống camera được lắp đặt tại điểm trả, đón học sinh.

Qua đó, hình ảnh từ hệ thống camera còn là nguồn thông tin phục vụ việc phát hiện, xác minh các trường hợp phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, chiếm dụng vị trí dành cho xe buýt điện, gây cản trở việc đón, trả học sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc lắp đặt camera giúp tăng cường khả năng giám sát từ xa, hỗ trợ các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện khi lưu thông, dừng, đỗ tại khu vực trường học và các điểm trả, đón học sinh.

Năm học 2026 -2027, thành phố Quảng Ninh đã tổ chức khai trương, vận hành và đưa vào xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Đây là chính sách hướng đến những nhu cầu rất gần gũi của mỗi gia đình để học sinh có thêm một hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, để phụ huynh thêm yên tâm và để việc chăm lo cho thế hệ trẻ được bắt đầu từ những điều thiết thực nhất.