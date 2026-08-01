Điểm sáng đổi mới công nghệ trong chế biến nông sản

Sơ chế, chế biến là khâu quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Với sự đồng hành, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, nỗ lực từ phía doanh nghiệp, hiện toàn tỉnh đang có những đơn vị chế biến nông sản hoạt động quy mô, hiện đại.

Glee Glee là thương hiệu mới do Công ty TNHH chế biến thực phẩm sạch Trung Hiếu đưa ra (địa chỉ tại CCN Cẩm Thịnh). Sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp này là 9 loại chân gà ủ vị ăn liền.

Có nền tảng là đơn vị gia công sản phẩm chế biến ban đầu cho một đơn vị trung gian, từ giữa năm 2025, Công ty TNHH chế biến thực phẩm sạch Trung Hiếu chuyển đổi chiến lược, đi vào đầu tư thiết bị để sản xuất, chế biến sản phẩm chân gà ăn liền thành phẩm được sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phân phối trong những siêu thị lớn trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm chân gà ủ vị ăn liền của Công ty TNHH chế biến thực phẩm sạch Trung Hiếu được sản xuất bằng dây chuyền, thiết bị hiện đại.

Ông Phan Đức San, Phó Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH chế biến thực phẩm sạch Trung Hiếu cho biết: Riêng khâu đóng gói, Trung Hiếu sử dụng công nghệ thanh trùng chiếu xạ thay vì công nghệ thanh trùng nhiệt độ cao như thông thường. Một dây chuyền sản xuất như vậy của Trung Hiếu thường chỉ cần 3 công nhân, chủ yếu là thiết bị máy móc tự vận hành; sản lượng sản phẩm sản xuất ra đạt khoảng gần 5.000 tấn chân gà các loại/năm.

Với việc đưa dây chuyền sản xuất sản phẩm đậu phụ vào vận hành từ cuối năm 2025, Trại gà Tân An (địa chỉ phường Hà An) đã chính thức gia nhập danh sách doanh nghiệp chế biến nông sản với cái tên Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Tân An. Đi lên từ mô hình chăn nuôi gà lấy trứng, nhiều năm qua, sản phẩm trứng gà Tân An đã định hình thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường. Trên đà thành công này, bà Phạm Thị Nguyệt Dung, giám đốc doanh nghiệp quyết định nâng thêm một bước trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của mình, đó là đi sâu vào khâu chế biến.

Đơn vị đã nhập dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất đậu phụ công suất lớn về vận hành. Sản phẩm làm ra là những thanh đậu phụ giữ được nguyên vị béo ngọt của đậu nành và phù hợp bảo quản trong môi trường lạnh, từ đó thuận lợi cho quá trình vận chuyển và sử dụng. Hiện sản phẩm đậu phụ của Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Tân An đến được các bếp ăn của nhà hàng, khách sạn, trường học, doanh nghiệp mỏ và hệ thống siêu thị.

Tiếp tục đầu tư cho chế biến, tháng 6 vừa qua, Tân An lần đầu tiên đưa dây chuyền sản xuất bún, bánh phở công nghiệp vào hoạt động, đồng thời cũng triển khai hệ thống thiết bị công nghệ sơ, lọc trứng gà Tân An liên hoàn. Điểm mạnh của 2 dây chuyền sản xuất này là quy chuẩn sản xuất rất cao, sản phẩm làm ra đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Riêng dây chuyền sơ lọc trứng gà trải qua các bước rửa sạch, khử khuẩn, phân size và in đóng logo thương hiệu trên mỗi quả trứng gà. Theo bà Phạm Thị Nguyệt Dung, Giám đốc doanh nghiệp, tính hiện đại của cả 2 dây chuyền sản xuất bún bánh và sơ lọc trứng gà là gần như tự động, người công nhân chỉ vận hành thiết bị ở khâu đầu và khâu cuối.

Dây chuyền sơ, lọc trứng gà Tân An tự động của Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Tân An.

Trước đó, Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS (phường Đông Triều) đã đưa Nhà máy chế biến nông sản và kho bảo quản nông sản theo công nghệ Hàn Quốc vào hoạt động. Kể từ năm 2022 đến nay, đơn vị sản xuất ổn định với sản lượng nguyên liệu trung bình trên 3.000 tấn sản phẩm nông nghiệp/năm, sản lượng đầu ra khoảng gần 120 tấn/tháng. Các sản phẩm chính của đơn vị là rau củ chiên, mực chiên, khoai lang chiên, bánh khoai tây, bánh hẹ, ớt xanh chiên, rong biển cuộn miến chiên, bánh hành hải sản, bánh bí đỏ... Hiện những sản phẩm này được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và một phần tiêu thụ nội địa.

Yếu tố tạo nên thành công của F-ONE GLOBAL FOODS, đó là việc xác định đầu tư cạnh tranh, ngay từ ban đầu đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà xưởng đồng bộ, thiết bị máy móc hiện đại và quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo cao nhất các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện F-ONE GLOBAL FOODS có hệ thống bếp chiên, rán công nghiệp, kho đông, kho mát, máy trộn, máy nhúng, máy định hình, máy cấp đông nhanh và máy soi sản phẩm tiên tiến.

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, thời điểm hiện nay và tới đây, khâu chế biến, nhất là chế biến sâu sẽ tiếp tục được khuyến khích đầu tư. Đây được cho là cơ hội đầu tư của những đơn vị có lợi thế về vốn, thiết bị và công nghệ hiện đại, đồng thời mang tư duy quản lý cạnh tranh, đáp ứng xu thế chuyển động của thị trường.