"Không một mình" trên không gian mạng

Hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026”, ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh đang đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng số, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc)...

Với chủ đề “Phòng chống xâm hại trực tuyến nhằm vào trẻ em và thanh thiếu niên” và thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình 2026” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng cho trẻ em, học sinh, sinh viên; đồng thời phát huy vai trò đồng hành, bảo vệ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Các em học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai) tự thuyết trình về sự an toàn trên không gian mạng.

Ngày 19/10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026 - Phòng chống xâm hại trực tuyến”. Các hoạt động được triển khai linh hoạt qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm và các chương trình truyền thông phù hợp với từng lứa tuổi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu.

Tại Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai), hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong kỷ nguyên số, nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề lan tỏa thông điệp “Không một mình”. Qua những hình ảnh trực quan và tình huống thực tế, các em được cùng nhau trao đổi, nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và ứng xử văn minh trong môi trường trực tuyến. “Không một mình” không chỉ là một thông điệp, mà còn là lời nhắn gửi đầy yêu thương: Khi gặp khó khăn hay tình huống khiến bản thân lo lắng, các em hãy mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy. Bởi tìm kiếm sự giúp đỡ là cách chủ động bảo vệ mình, và không ai phải đối diện với khó khăn một mình.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức, học sinh còn chủ động trở thành những người lan tỏa thông điệp tích cực.

Em Ngô Ngọc Thảo Hương, lớp 8A4, Trường THCS Lê Văn Tám, chia sẻ: “Thông qua những kiến thức được giáo dục, định hướng tại nhà trường, chúng em có thêm hiểu biết và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Chúng em cũng vận dụng kiến thức được học, chủ động tìm tòi, sáng tạo các sản phẩm, video truyền thông phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh trong trường, để mỗi bạn có ý thức bảo vệ mình và lan tỏa những thông điệp tích cực đến bạn bè từ môi trường mạng”.

Còn tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Việt Hưng), chiến dịch được tổ chức tuyên truyền thông qua infographic, bài hát và các hình thức trực quan, sinh động. Thông qua những infographic cùng các bài hát gần gũi, vui tươi, học sinh được tiếp cận nhiều kiến thức thiết thực về an toàn trên không gian mạng. Các em được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi kết bạn với người lạ, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô khi gặp những tình huống bất thường hoặc khiến bản thân cảm thấy không an toàn.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lồng ghép tuyên truyền chiến dịch Không một mình 2026” trong các tiết học.

Theo kế hoạch của ngành Giáo dục thành phố, chiến dịch “Không một mình 2026” được triển khai từ ngày 19/10 đến 10/12/2026, trên cơ sở văn bản số 3482/SGDĐT-VP ngày 15/10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với các hoạt động hưởng ứng, các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên thành phố Quảng Ninh”, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện nguy cơ xâm hại trực tuyến.

Một trong những nội dung trọng tâm là hướng dẫn học sinh biết cách ứng phó khi gặp tình huống bất thường: Không làm theo yêu cầu đáng ngờ, không tiếp tục trao đổi khi bị đe dọa hoặc ép buộc; lưu giữ bằng chứng phù hợp và báo ngay với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy. Các em cũng cần hiểu rằng, việc chia sẻ khó khăn và tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là cách chủ động bảo vệ chính mình.

Bên cạnh việc trang bị kỹ năng cho học sinh, sự đồng hành của gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Cha mẹ cần quan tâm đến các nền tảng con sử dụng, hướng dẫn con thiết lập những nguyên tắc phù hợp khi truy cập internet, đồng thời duy trì sự trò chuyện cởi mở để trẻ sẵn sàng chia sẻ những vấn đề gặp phải. Với trẻ mầm non và học sinh nhỏ tuổi, sự giám sát của người lớn càng cần được chú trọng, bảo đảm nội dung tiếp cận phù hợp với độ tuổi.