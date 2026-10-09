Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Xã Hải Ninh chủ động định hướng tư tưởng trên không gian mạng trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành một kênh quan trọng truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp nhận ý kiến nhân dân. Trước yêu cầu mới của công tác tư tưởng, Đảng ủy xã Hải Ninh chủ động định hướng thông tin, xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ động giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận, chia sẻ và tương tác thông tin. Không gian mạng mở ra điều kiện đưa thông tin đến gần nhân dân hơn, giúp việc truyền tải chủ trương, chính sách nhanh chóng, đa chiều; đồng thời tạo thêm kênh để chính quyền tiếp nhận những vấn đề người dân quan tâm.

Tuy nhiên, môi trường thông tin đa chiều cũng đặt ra những thách thức đối với công tác tư tưởng. Thông tin giả mạo, nội dung chưa được kiểm chứng có thể lan truyền nhanh, tác động đến nhận thức và dư luận xã hội. Vì vậy, công tác tư tưởng trong tình hình mới đòi hỏi cấp ủy phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời thường xuyên nắm bắt, phân tích diễn biến tư tưởng, giải thích rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kết luận số 89- KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ở xã Hải Ninh, nhiệm vụ này gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua tuyên truyền, truyền thông đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến tiếp nhận, chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Ninh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác định hướng tư tưởng trên không gian mạng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị. Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ; giao ban tư tưởng, dư luận xã hội được duy trì hàng tháng. Qua đó, thông tin từ cơ sở được tập hợp, những vấn đề nhân dân quan tâm được nhận diện, tạo cơ sở để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng tuyên truyền sát thực tiễn.

Cùng với đó, xã Hải Ninh chú trọng xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy xã đã thành lập Ban Công tác 35 gồm 15 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban; Tổ cộng tác viên Ban công tác 35 gồm 15 thành viên. Đội ngũ 15 báo cáo viên, 14 tuyên truyền viên cơ sở và 7 cộng tác viên dư luận xã hội cùng tham gia nắm bắt tình hình tư tưởng, thông tin trên địa bàn.

Việc xây dựng lực lượng theo hướng có tổ chức, có đầu mối, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy tạo cơ sở để công tác tư tưởng được triển khai chủ động, thống nhất. Trong đó, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên không chỉ là có bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn phải có kỹ năng kiểm chứng và truyền tải thông tin.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện từ việc lựa chọn nguồn tin, chia sẻ thông tin chính xác, không tiếp tay cho thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời chủ động giải thích chủ trương, chính sách bằng kiến thức và thực tiễn công tác. Đây chính là “hàng rào” đầu tiên góp phần giữ vững trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở.

Đổi mới phương thức, đưa thông tin chính thống đến gần nhân dân

Cùng với xây dựng lực lượng, Hải Ninh từng bước phát triển hệ thống các kênh truyền thông trên môi trường số. Đến nay, địa phương có hơn 40 nhóm Zalo, 17 nhóm Mocha35, 14 trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, 1 cổng thông tin điện tử thành phần và hệ thống “Tammi OA - Chính quyền số xã Hải Ninh”, vận hành hệ thống truyền thanh thông minh.

Xã Hải Ninh ra mắt mô hình Tammi OA - Chính quyền số xã Hải Ninh.

Việc đa dạng hóa các kênh truyền thông tạo điều kiện đưa thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhanh hơn, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng số lượng kênh mà phải bảo đảm sự thống nhất về nội dung, chính xác về thông tin và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Việc ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Hải Ninh” là bước phát triển mới trong tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân trên môi trường số. Thông qua nền tảng này, thông tin chính thống của địa phương được chuyển tải trực tiếp đến người dân, đồng thời mở thêm kênh tiếp nhận phản hồi, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hoạt động của chính quyền.

Xã Hải Ninh cũng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổng hợp nội dung, xử lý văn bản, xây dựng tài liệu tuyên truyền; sử dụng infographic, đồ họa chuyển động, video clip để đổi mới cách thể hiện. Những phương thức này góp phần làm cho thông tin về nghị quyết, chủ trương, chính sách trở nên cô đọng, trực quan, dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, việc đổi mới hình thức tuyên truyền phải luôn đi đôi với bảo đảm tính chính xác và tính định hướng. Thông tin về nghị quyết phải thể hiện đúng yêu cầu cốt lõi; nội dung chính sách phải rõ đối tượng, điều kiện thực hiện. Đặc biệt, khi sử dụng công cụ AI, người biên tập phải kiểm tra nguồn, số liệu và chịu trách nhiệm về nội dung trước khi phát hành.

Từ yêu cầu thực tiễn, địa phương tiếp tục đặt ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, phân định rõ trách nhiệm cung cấp, biên tập và phản hồi thông tin. Tuyên truyền trên mạng cần gắn với sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, bảo đảm người ít sử dụng công nghệ vẫn tiếp cận được chủ trương, chính sách. Hiệu quả định hướng tư tưởng cũng không chỉ được đo bằng lượt xem, lượt tương tác hay chia sẻ, mà quan trọng hơn là khả năng giải thích những vấn đề nhân dân quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng và tiếp nhận, xử lý phản ánh có trách nhiệm.

Thành lập và ra mắt mô hình chi hội phụ nữ số xã Hải Ninh.

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ riêng của một lực lượng, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với xã Hải Ninh, phát huy vai trò định hướng tư tưởng trên không gian mạng đang được triển khai trên nền tảng cấp ủy lãnh đạo, lực lượng nòng cốt làm trung tâm, công nghệ làm phương tiện và nhân dân là đối tượng phục vụ, đồng thời là chủ thể tham gia phản hồi. Mục tiêu không chỉ là đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, mà quan trọng là đưa thông tin chính xác, có định hướng; để chủ trương của Đảng được hiểu đúng, chính sách của Nhà nước được thực hiện hiệu quả và tiếng nói chính đáng của nhân dân được lắng nghe. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng ở cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.