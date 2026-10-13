Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Sáng 13/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3. Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí trong tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị trực thuộc các khung tập.

Thành phố Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, nhấn mạnh: Thành phố bước vào cuộc diễn tập trong điều kiện vận hành cơ chế mới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 có ý nghĩa cốt lõi, nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự. Đồng thời, khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang thành phố, sẵn sàng chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, phát biểu khai mạc.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra và sát với thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm. Từng đồng chí trong khung diễn tập phải nhập vai, nắm chắc nội dung, nguyên tắc tác chiến, linh hoạt và sáng tạo trong xử lý các tình huống giả định. Cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành hiệp đồng chặt chẽ, tạo thành một khối thống nhất, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hậu cần - kỹ thuật sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các giai đoạn thực binh.

Đồng chí yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản của nhân dân. Sau cuộc diễn tập, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Vì vậy, diễn tập khu vực phòng thủ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, phát biểu tại lễ khai mạc.

Để cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị tổ chức diễn tập phải đảm bảo toàn diện, vận hành đúng cơ chế. Đồng thời, các tình huống giả định phải sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm. Sau diễn tập, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, cơ chế chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập.

Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13-15/10. Đây là cuộc diễn tập huy động quy mô lớn về nhân lực, phương tiện kỹ thuật với nhiều nội dung thực binh quan trọng; tập trung giải quyết các bài toán tác chiến sát với thực tiễn cơ sở, bao gồm: Vận hành cơ chế chuyển trạng thái (chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng); thực hành các phương án thực binh trọng điểm (tổ chức diễn tập xử trí tình huống A2, vận hành bệnh viện dã chiến, diễn tập phòng thủ dân sự và đặc biệt là phương án thực binh "Vòm phòng không bền vững").