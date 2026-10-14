Diễn tập thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ

Thực hiện kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, sáng 14/10, tại Sở chỉ huy cơ bản, các lực lượng tiếp tục triển khai nội dung diễn tập theo kế hoạch.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố (mở rộng).

Theo chương trình diễn tập, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị (mở rộng) thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh); ra Nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập phòng thủ thành phố, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập phòng thủ thành phố, chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố (mở rộng).

Với trọng trách to lớn được Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang tin tưởng giao phó, Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ đã thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy trí tuệ tập thể phân tích, đánh giá tình hình, đề xuất nhiều biện pháp sát, đúng, phù hợp.

Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến kết quả tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang thành phố, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi Quyết tâm tác chiến phòng thủ.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị thông qua phê duyệt kế hoạch cho các ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì.

UBND thành phố họp thông qua kế hoạch cho các sở, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ do đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông qua kế hoạch cho các binh chủng, ngành. Công an thành phố thông qua kế hoạch cho các đơn vị thuộc quyền.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì cuộc họp Thường trực Thành ủy thông qua phê duyệt kế hoạch cho các ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chủ trì cuộc họp UBND thành phố thông qua kế hoạch cho các sở, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ.

Tiếp đó, đã diễn ra Hội nghị UBND thành phố tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến phòng thủ. Đây là hội nghị có ý nghĩa thống nhất hiệp đồng trong tác chiến giữa các sở, ban, ngành của thành phố, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực, mọi thành phần trong khu vực phòng thủ thành phố.

Chiều nay 14/10, cuộc diễn tập tiếp tục diễn ra với các nội dung: Triển khai Kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững"; vận hành hoạt động bệnh viện dã chiến.