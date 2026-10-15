Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026: Vững cơ chế, chắc thế trận, hiệp đồng chặt chẽ

Sau 2,5 ngày tổ chức với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị vật chất. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Vận hành đúng cơ chế, xử trí sát tình huống

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tại buổi diễn tập.

Chỉ hơn một tháng sau dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1/9, Quảng Ninh bước vào cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 với yêu cầu cao về tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đây là dịp để thành phố đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; khả năng tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương. Từ đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cuộc diễn tập triển khai đúng kế hoạch, sát tình huống giả định, hoàn thành 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện, 24 nội dung, đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua từng giai đoạn, các cơ quan, đơn vị thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Tư lệnh Quân khu 3 trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ sau diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Trước tình huống giả định về chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được vận hành đúng trình tự, quy định. Các hội nghị vận hành cơ chế diễn ra nghiêm túc, đúng chương trình, thời gian; các cương vị diễn tập phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, sát tình huống.

Cùng với cấp thành phố, 8 phường: Hạ Long, Bãi Cháy, Việt Hưng, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, An Sinh, Bình Khê tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Các địa phương thực hành chuyển trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch. Qua đó, tiếp tục làm rõ cơ chế cấp uỷ đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành; cơ quan quân sự làm nòng cốt phối hợp với công an cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu; đồng thời, kiểm tra khả năng tiếp nhận, truyền đạt mệnh lệnh, phối hợp và xử trí tình huống từ thành phố đến xã, phường, đặc khu và ngược lại.

Thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam.

Nếu vận hành cơ chế là nội dung kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, thì các nội dung thực binh trực tiếp kiểm tra khả năng vận dụng phương án vào thực tiễn, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng và xử trí tình huống theo kế hoạch. Các lực lượng, trang thiết bị vũ khí, phương tiện được huy động, bố trí và triển khai theo tình huống giả định, bảo đảm đúng kế hoạch, quy trình và yêu cầu an toàn như: Thực binh xử trí tình huống A2; thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam; thực binh bắn đạn thật… Các lực lượng triển khai nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc, chấp hành mệnh lệnh, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành.

Trung tá Nguyễn Đức Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả, cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất vinh dự tham gia diễn tập thực binh huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam. Nội dung thực binh được triển khai nhanh gọn, an toàn, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua diễn tập, chúng tôi nhận thấy ngư dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Việc bà con tạm dừng sản xuất để tham gia diễn tập thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng lực lượng vũ trang; góp phần củng cố đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Diễn tập thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”.

Đặc biệt, đối với nội dung thực hành xử trí tình huống trên sa bàn, việc tác nghiệp trên bản đồ, sa bàn diễn biến chiến đấu cũng được triển khai đảm bảo đúng nguyên tắc tác chiến, phù hợp với từng tình huống; thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Điểm mới của cuộc diễn tập chính là triển khai ứng dụng sa bàn công nghệ số, tự động hoá chỉ huy và truyền hình trực tuyến từ Sở chỉ huy đến 28 điểm cầu truyền hình.

Cùng với đó, thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là phương án tác chiến mang tính chiến lược và hiện đại, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng lớp tại địa phương. Qua đây, góp phần giúp LLVT thành phố hoàn thiện các kế hoạch tác chiến, các phương án xử lý, vô hiệu hoá các thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay tầm thấp… quản lý chặt chẽ vùng trời ngay từ tuyến đầu, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Trung tá Trần Đình Bình, Trợ lý Phòng không, Bộ CHQS thành phố, cho biết: Thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là nội dung diễn tập mới, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, được đơn vị chú trọng ngay từ khâu chuẩn bị. Bám sát kế hoạch được cấp trên phê duyệt, đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, tập trung vào nội dung hiệp đồng giữa lực lượng phòng không và lực lượng tác chiến điện tử. Dù gặp khó khăn về thời tiết, cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ. Qua luyện tập và diễn tập, các lực lượng cơ bản thuần thục nội dung được huấn luyện, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu.

Diễn tập thực binh vận hành bệnh viện dã chiến.

Nội dung thực binh vận hành bệnh viện dã chiến cũng thể hiện được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần, lực lượng, hành động khẩn trương, phân loại bệnh nhân chính xác, tổ chức cứu chữa thương bệnh binh kịp thời trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

BSCKII Bùi Hải Nam, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, tham gia nội dung diễn tập với vai trò là Giám đốc Bệnh viện dã chiến, cho biết: Toàn ngành y tế có 161 người được huy động tham gia diễn tập, trong đó 120 cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến và 41 người đóng giả thương binh phục vụ thực hành các tình huống. Qua đó, khả năng tổ chức vận hành bệnh viện dã chiến, năng lực chuyên môn và sự phối hợp giữa ngành Y tế với lực lượng quân y, cơ quan quân sự cùng các sở, ngành liên quan được kiểm tra, đánh giá. Đây là nội dung thiết thực nhằm chuẩn bị năng lực bảo đảm quân y, cấp cứu, thu dung và điều trị khi có tình huống thực tế xảy ra.

Không chỉ phục vụ diễn tập, sản phẩm để lại sau diễn tập KVPT còn là công trình giao thông tại khu 10, phường Hoành Bồ, dài khoảng 423m, mặt đường bê tông rộng 5,5m, có rãnh thoát nước do Binh đoàn 19 phối hợp thi công triển khai, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần chống ngập úng vào mùa mưa.

Kiểm nghiệm thực chất năng lực khu vực phòng thủ

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, Tư lệnh Quân khu 3, biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia diễn tập.

Những kết quả đạt được tại cuộc Diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026 thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, sát đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, Bộ CHQS thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập. Lực lượng thường trực, dân quân và dự bị động viên được huy động tham gia xây dựng công trình, sở chỉ huy, thao trường và hệ thống văn kiện; tổ chức luyện tập theo kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Mặc dù điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các lực lượng vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị Diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng kế hoạch. Hơn 100 văn kiện chỉ đạo, điều hành và đầu bài tập được xây dựng, trình Ban Chỉ đạo phê duyệt; hơn 300 văn kiện diễn tập các loại được chuẩn bị phục vụ thực hành. Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế. Công tác xây dựng địa bàn, chuẩn bị sở chỉ huy diễn tập, khu vực thực binh, thao trường, trường bắn cùng hệ thống trang thiết bị, vũ khí, khí tài, phương tiện được triển khai theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập, hợp luyện, rà soát từng nội dung, bảo đảm các điều kiện trước khi bước vào diễn tập chính thức.

﻿﻿ Gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, quần chúng nhân dân và học sinh được huy động tham gia các nội dung diễn tập theo kế hoạch.

Thành phố chú trọng quán triệt nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu và trách nhiệm tham gia diễn tập. Gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, quần chúng nhân dân và học sinh được huy động tham gia các nội dung theo kế hoạch. Công tác kiểm tra hệ số kỹ thuật, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện được thực hiện nghiêm túc; cơ sở vật chất tại các khu vực thực binh được chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu luyện tập và thực hành diễn tập.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong công tác chỉ huy, theo dõi, điều hành. Sa bàn công nghệ số được đưa vào sử dụng, kết hợp kết nối truyền hình trực tuyến từ sở chỉ huy thành phố đến các khu diễn tập cấp 2 và khu vực thực binh. Qua đó, hỗ trợ theo dõi, nắm tình hình, điều hành các nội dung, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong quá trình diễn tập.

Cùng với công tác chuẩn bị, phong trào thi đua cao điểm phục vụ diễn tập được phát động trong toàn lực lượng. Hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hơn 80 tin, bài, chuyên mục được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương, Quân khu và thành phố; hơn 2.500 pa-nô, áp phích, khẩu hiệu được thực hiện, tạo khí thế thi đua, cổ vũ các lực lượng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Đánh giá cao kết quả diễn tập, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3, nhấn mạnh: Mặc dù là địa phương đầu tiên của Quân khu tổ chức diễn tập sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Điểm mới của cuộc diễn tập là lần đầu tiên đưa nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 vào thực hành; đồng thời, để lại hệ thống công trình kiên cố, có thể sử dụng lâu dài phục vụ huấn luyện, diễn tập hằng năm và một số công trình dân sinh. Đồng chí yêu cầu thành phố tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực KVPT; xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ tốt; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, góp phần xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc.

Diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Kết quả diễn tập KVPT thành phố Quảng Ninh năm 2026 sẽ là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện các phương án tác chiến phòng thủ, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.