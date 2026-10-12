Từ ngày 13-15/10 diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Từ ngày 13-15/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026. Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng phối hợp, hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong tình hình mới.

Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2026 có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng và các loại vũ khí, trang bị. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện; thực hiện 21 nội dung vận hành cơ chế, 10 nội dung thực hành, thực binh và 1 nội dung xử trí trên sa bàn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, quân sự quan trọng, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Các nội dung khảo sát địa hình, xây dựng hệ thống sở chỉ huy, bố trí khu vực thực hành, thực binh được thực hiện chặt chẽ. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc được chú trọng, đáp ứng yêu cầu thông suốt, bảo mật và an toàn trong quá trình diễn tập.

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện chuyên sâu, rà soát nội dung, phương án xử trí tình huống; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được huy động tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung diễn tập.

Cuộc diễn tập là dịp đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu của các cơ quan chức năng và trình độ phối hợp, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Qua đó, thành phố tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.