Vì sao nên chọn Việt Nam Solar lắp điện mặt trời tại Quảng Ninh

Cùng với sự quan tâm dành cho điện mặt trời, chi phí lắp đặt cũng trở thành một trong những vấn đề được cân nhắc trước khi triển khai. Mỗi công trình có thể cần một cấu hình khác nhau, từ đó hình thành mức đầu tư riêng.

Báo giá chi phí lắp điện mặt trời gồm những hạng mục nào?

Một hệ thống điện mặt trời được cấu thành từ nhiều thiết bị và hạng mục khác nhau. Vì vậy, báo giá không chỉ được nhìn nhận ở mức chi phí tổng thể mà còn cần xem xét các hạng mục cấu thành nên hệ thống. Bao gồm:

Tấm pin năng lượng mặt trời: Là thiết bị trực tiếp hấp thụ bức xạ mặt trời và chuyển đổi thành điện năng, với số lượng được xác định dựa trên công suất hệ thống.

Inverter: Chuyển đổi dòng điện một chiều từ tấm pin thành dòng điện xoay chiều để phục vụ nhu cầu sử dụng điện. Công suất và chủng loại inverter được lựa chọn tương ứng với cấu hình hệ thống.

Pin lưu trữ: Được bổ sung đối với hệ thống hybrid, có chức năng lưu trữ điện để sử dụng vào ban đêm hoặc những thời điểm nguồn điện mặt trời không phát.

Khung giàn và thiết bị phụ trợ: Gồm khung đỡ, dây dẫn, tủ điện, thiết bị đóng cắt, bảo vệ và các phụ kiện cần thiết để kết nối, hoàn thiện hệ thống.

Chi phí khảo sát và thi công: Tùy từng công trình, báo giá có thể bao gồm khảo sát hiện trạng, thiết kế, vận chuyển, nhân công lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống.

Việc xác định rõ từng hạng mục giúp tổng chi phí được thể hiện đầy đủ hơn, đồng thời tạo cơ sở để xem xét những yếu tố có thể làm thay đổi mức đầu tư giữa các công trình.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí lắp điện mặt trời

Bên cạnh các hạng mục cấu thành hệ thống, mức đầu tư thực tế còn thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng và điều kiện triển khai của từng công trình. Một số yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí gồm:

Công suất hệ thống: Công suất càng lớn thì số lượng tấm pin, inverter và các thiết bị phụ trợ cũng tăng theo. Đây là yếu tố đầu tiên cần xác định dựa trên nhu cầu tiêu thụ điện thực tế.

Loại hình hệ thống: Hệ hòa lưới và hệ hybrid có cấu hình khác nhau. Với hệ thống hybrid, chi phí sẽ phát sinh thêm phần pin lưu trữ và các thiết bị tương thích.

Thương hiệu và chủng loại thiết bị: Tấm pin, inverter và pin lưu trữ của mỗi thương hiệu có thông số kỹ thuật, công nghệ, thời hạn bảo hành và mức giá riêng, từ đó tạo ra sự khác biệt giữa các cấu hình.

Dung lượng pin lưu trữ: Đối với hệ hybrid, nhu cầu sử dụng điện vào ban đêm hoặc dự phòng khi điện lưới gián đoạn sẽ quyết định phần nào dung lượng pin cần đầu tư. Dung lượng càng lớn, chi phí cho hệ thống lưu trữ càng cao.

Điều kiện mái và mặt bằng: Diện tích, kết cấu mái, hướng lắp đặt, mức độ che bóng và vị trí bố trí thiết bị đều có thể ảnh hưởng đến phương án thi công, vật tư và nhân công.

Phạm vi triển khai: Chi phí còn phụ thuộc vào những hạng mục được đưa vào báo giá như khảo sát, thiết kế, vận chuyển, khung giàn, tủ điện, dây dẫn, tiếp địa và nhân công lắp đặt.

Như vậy, cùng một công suất nhưng hai công trình vẫn có thể có mức đầu tư khác nhau do sự khác biệt về cấu hình thiết bị và điều kiện thi công. Việc xem xét đầy đủ các yếu tố này giúp báo giá phản ánh sát hơn nhu cầu và đặc điểm của từng hệ thống.

Việt Nam Solar - Công ty lắp điện mặt trời uy tín cung cấp báo giá chi tiết

Với vai trò công ty phân phối và lắp đặt điện mặt trời, Việt Nam Solar công bố bảng giá theo từng công suất và cấu hình, thay vì áp dụng một mức chi phí chung cho mọi công trình. Bảng giá 2026 thể hiện riêng các hệ hòa lưới và hybrid, kèm thông tin về thiết bị, diện tích lắp đặt và sản lượng dự kiến.

Chẳng hạn, hệ hòa lưới 5 kWp có mức giá từ 72,867 triệu đồng, trong khi cấu hình hybrid 5 kWp kèm pin lưu trữ 5 kWh được công bố ở mức 120 triệu đồng. Sự khác biệt này cho thấy chi phí lắp điện mặt trời còn phụ thuộc vào loại hệ thống và cấu hình thiết bị đi kèm.

Từ bảng giá tham khảo, người dùng có thể đối chiếu công suất, thiết bị và mức đầu tư trước khi lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để được khảo sát và báo giá chi tiết về dịch vụ lắp đặt điện mặt trời hãy liên hệ với Việt Nam Solar, đội ngũ kỹ thuật sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

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