Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: Điều trị bệnh mắt chuyên sâu ngay tại tỉnh

Không còn phải vượt hàng trăm cây số lên các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị những bệnh lý mắt phức tạp, người dân Quảng Ninh ngày càng được tiếp cận các kỹ thuật nhãn khoa chuyên sâu ngay tại địa phương.

Tháng 4/2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của chuyên ngành nhãn khoa Quảng Ninh khi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật ghép giác mạc với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Mắt Trung ương. Đây là bệnh viện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện kỹ thuật này, mở ra hướng điều trị mới cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý giác mạc nặng ngay tại địa phương.

Ca ghép giác mạc đầu tiên tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tháng 4/2026). Ảnh: Cơ sở cung cấp

2 bệnh nhân đầu tiên được ghép giác mạc (54 và 60 tuổi) đều là người Quảng Ninh. Cả hai đều mắc bệnh lý giác mạc nghiêm trọng, thị lực suy giảm nặng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Sau quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành, người bệnh đủ điều kiện để tiến hành ghép giác mạc. Thành công của 2 ca phẫu thuật không chỉ mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh, mà còn khẳng định năng lực tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật cao của đội ngũ y, bác sĩ Quảng Ninh.

Đây cũng là kết quả của quá trình đầu tư bài bản về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình chuyên môn trong lĩnh vực ghép mô, tạng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, thường xuyên cập nhật các kỹ thuật hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ của các trung tâm y học lớn trong cả nước. Nhờ đó, người dân Quảng Ninh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

TS bác sĩ Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chia sẻ: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ người dân. Bệnh viện từng bước tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, triển khai đưa ghép giác mạc và ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy, tiến tới phát triển ghép các mô, tạng khác như gan, phổi… Qua đó, chúng tôi kỳ vọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận.

Chương trình ký kết hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Không dừng lại ở việc thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị đầu ngành nhằm phát triển chuyên sâu lĩnh vực nhãn khoa. Mới đây, bệnh viện đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện với Bệnh viện Mắt Trung ương, tạo nền tảng quan trọng để chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý về mắt.

Theo chương trình hợp tác, 2 đơn vị sẽ tập trung chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu, như ghép giác mạc, điều trị và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình mắt, phẫu thuật thẩm mỹ mắt, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý dịch kính - võng mạc. Đồng thời, các chuyên gia Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ trực tiếp tham gia khám, tư vấn, phẫu thuật và xử trí những ca bệnh mắt phức tạp tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế của tỉnh.

TS bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết: Thời gian tới sẽ hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn để phát triển lĩnh vực giác mạc, nếu như các bệnh viện của Quảng Ninh có nguồn bệnh nhân hiến tạng, cùng với cơ sở sẵn có, chúng tôi có thể có những hợp tác để hỗ trợ tại đơn vị. Đồng thời, việc học lý thuyết hay thực hành thêm ở Bệnh viện Mắt Trung ương cũng luôn ủng hộ, chúng tôi sẽ có những kíp hỗ trợ tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Với việc thực hiện thành công 2 ca ghép giác mạc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã trở thành một trong những bệnh viện thuộc mạng lưới ghép giác mạc quốc gia. Đây cũng là bước đi quan trọng trong mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, để người dân Quảng Ninh được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ngay trên quê hương mình.