Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh thăm, làm việc tại tỉnh Irkutsk

Ngày 1/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động thăm, làm việc tại tỉnh Irkutsk.

Ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh thăm, làm việc tại Irkutsk.

Hoạt động trọng tâm trong chương trình là cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh với Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Alexander Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk, cùng các thành viên Hội đồng Lập pháp tỉnh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại cuộc hội đàm với Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tới thăm, làm việc tại Irkutsk; đồng thời đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương và mong muốn thông qua chuyến thăm tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác thiết thực giữa Irkutsk và Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh trân trọng cảm ơn Chủ tịch và lãnh đạo Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thân tình. Đồng chí nhấn mạnh chuyến thăm là dịp để hai bên cùng đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất những việc có thể triển khai ngay và phương thức tổ chức thực hiện, qua đó đưa quan hệ Quảng Ninh - Irkutsk ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Đồng chí thông tin tới phía tỉnh Irkutsk về những kết quả phát triển nổi bật của Quảng Ninh. Hai bên trao đổi về việc tiếp tục phát huy nền tảng Bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk ký từ năm 2018; nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác ổn định giữa hai cơ quan dân cử, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong quyết định ngân sách, giám sát phát triển xanh, bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững, chuyển đổi số và hoạt động tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị hai địa phương tập trung thúc đẩy ba nhóm hợp tác có khả năng tạo kết quả sớm, gồm: du lịch, văn hóa và bảo tồn di sản; giáo dục, khoa học - công nghệ; kết nối doanh nghiệp, thương mại và đầu tư. Trong đó, Vịnh Hạ Long và hồ Baikal có thể trở thành trục nhận diện đặc sắc cho hợp tác du lịch Quảng Ninh - Irkutsk; hai bên nghiên cứu kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các đoàn khảo sát và đánh giá khả năng khai thác chuyến bay thuê chuyến hoặc đường bay trực tiếp Irkutsk - Vân Đồn khi đủ điều kiện.

Đoàn công tác tham quan một buổi học của học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT số 19 tỉnh Irkutsk.

Hai bên cũng thống nhất cần đưa các nội dung hợp tác vào kế hoạch cụ thể, xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả; tăng cường vai trò của cơ quan dân cử trong theo dõi, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Đồng chí trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk và Đoàn đại biểu tới thăm Quảng Ninh vào thời gian phù hợp.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã đến thăm Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk. Tại đây, hai bên trao đổi về việc cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031 giữa Trường Đại học Hạ Long và Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk ký ngày 22/5/2026.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT số 19 tỉnh Irkutsk.

Cũng trong ngày, Đoàn công tác dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT số 19 tỉnh Irkutsk nhân Ngày Tri thức 1/9. Thay mặt Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh gửi lời chúc mừng tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh và hơn 2.200 học sinh của nhà trường; bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga thông qua giáo dục, giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà lưu niệm Trường Tiểu học, THCS và THPT số 19 tỉnh Irkutsk nhân Ngày Tri thức 1/9.

Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đông Siberia do ông Alexei Ivanovich Sobol, Chủ tịch Phòng chủ trì. Hai bên trao đổi các giải pháp tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh - Đông Siberia, hướng tới xác định những đối tác có nhu cầu thực và các nội dung có thể triển khai ngay sau chuyến thăm. Phòng Thương mại và Công nghiệp Đông Siberia hiện quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức và có thế mạnh trong kết nối kinh doanh, hỗ trợ hoạt động ngoại thương.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị hai bên thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận thị trường; nghiên cứu đưa thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP đủ tiêu chuẩn của Quảng Ninh vào thị trường Đông Siberia; đồng thời kết nối máy móc, thiết bị, công nghệ có thế mạnh của Irkutsk với nhu cầu của doanh nghiệp Quảng Ninh.

Đoàn công tác làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Đông Siberi.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng xây dựng sản phẩm du lịch Hạ Long - Baikal, kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không; nghiên cứu tổ chức đoàn doanh nghiệp Đông Siberia tới Quảng Ninh trong năm 2027; tập trung vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.

Chuỗi hoạt động tại tỉnh Irkutsk góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan dân cử, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương; đồng thời mở thêm những hướng hợp tác cụ thể về du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thương mại và đầu tư, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga và quan hệ hợp tác Quảng Ninh - Irkutsk.

Mạnh Trường