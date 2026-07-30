Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh khảo sát hoạt động xúc tiến đầu tư tại TP Hạ Môn (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị định kỳ lần thứ 2 giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), ngày 30/7, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã tới khảo sát hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Hạ Môn, một trong những đặc khu kinh tế của Trung Quốc.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh khảo sát hoạt động Công ty CP Tập đoàn Sunrise Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Đoàn đã tới thăm và làm việc với Công ty CP Tập đoàn Sunrise Hạ Môn, là một trong 7 doanh nghiệp của tỉnh Phúc Kiến đang đầu tư 2 dự án tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, trong đó dự án sản xuất vành xe bằng hợp kim luyện nhẹ thông minh tổng vốn đầu tư 55 triệu USD đã đi vào hoạt động từ quý I/2026.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Sunrise Hạ Môn, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận và đánh giá cao đơn vị đã tập trung nguồn lực hoàn thành đưa giai đoạn I của dự án sản xuất tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, tỉnh Quảng Ninh, vào hoạt động vượt tiến độ đặt ra.

Đồng chí đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn II của dự án trong quý IV/2026; tiếp tục là cầu nối để giới thiệu các doanh nghiệp Phúc Kiến đầu tư tại Quảng Ninh về các sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, thiết bị điện - điện tử, cơ khí chính xác... tỉnh Quảng Ninh đang thu hút. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phía bạn nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn khảo sát hoạt động tại Cảng dịch vụ tổng hợp, hợp tác công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tại thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc)

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh cũng đã khảo sát hoạt động tại Cảng dịch vụ tổng hợp, hợp tác công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tại thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc). Cảng được vận hành theo mô hình trực tuyến kết hợp với trực tiếp, kết nối các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra quốc tế; là trung tâm trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của ngành chế tạo thông minh, thiết bị năng lượng mới của các doanh nghiệp...