Xây dựng thành phố Quảng Ninh thực sự xứng tầm với vị thế mới

Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố. Đây là dịp để nhìn lại toàn diện quá trình triển khai một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy dự hội nghị.



Ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 36 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh hoàn thành sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra là trước năm 2030. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển mới trên cơ sở kế thừa những thành quả đã được tạo dựng qua nhiều giai đoạn.

Kết quả này là sự kết tinh của quá trình nỗ lực, bền bỉ của nhiều thế hệ, của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quá trình xây dựng Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh được triển khai trong thời gian ngắn, với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính chặt chẽ. Trong khoảng 7 tháng, thành phố đã tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn; thực hiện các bước xin chủ trương của Đảng; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các nhóm nhiệm vụ được triển khai đồng thời, có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; những nội dung phát sinh được kịp thời rà soát, xử lý. Qua đó, vừa bảo đảm tiến độ chung, vừa thực hiện đầy đủ các quy định, trình tự, thủ tục theo yêu cầu, tạo cơ sở để Đề án được hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36, thành phố tiếp tục chuyển sang giai đoạn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện. Trong 7 ngày từ khi Nghị quyết được thông qua đến thời điểm có hiệu lực, khối lượng công việc rất lớn được triển khai, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định từ ngày 1/9.

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; các ban Xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu; cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã chung sức, góp phần quan trọng vào kết quả thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành và hỗ trợ quý báu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình xây dựng Đề án, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tham luận tại hội nghị.

“Kết quả thành lập thành phố Quảng Ninh hôm nay là kết tinh của ý chí, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh qua các thời kỳ; đồng thời có sự đóng góp hết sức quan trọng, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành của Trung ương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó; coi đây vừa là nguồn động viên to lớn, vừa là trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, xây dựng thành phố phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương” - đồng chí Bùi Văn Khắng nhấn mạnh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, hội nghị hôm nay là dịp để nhìn lại một quá trình có ý nghĩa đặc biệt, nhưng quan trọng hơn là xác định rõ những việc phải làm sau dấu mốc thành lập thành phố. Nghị quyết của Quốc hội đã mở ra một vị thế mới, không gian mới; song vị thế ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị, chất lượng phát triển và những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Từ yêu cầu đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng chuyển từ tâm thế hoàn thành việc thành lập thành phố sang tâm thế xây dựng và phát triển thành phố. Các cấp, ngành tiếp tục hoàn tất các nhiệm vụ chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý đồng bộ các vấn đề về văn bản, thủ tục, cơ sở dữ liệu và các hệ thống chuyên ngành; bảo đảm chính quyền thành phố và 54 xã, phường, đặc khu vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, không để sự thay đổi về mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc bất tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng quản trị đô thị tương xứng với vị thế mới. Phải đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp, qua đó giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, quyết định sát thực tiễn hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tăng cường liên kết giữa các khu vực, khai thác hiệu quả lợi thế của đô thị, nông thôn, biển, đảo, biên giới và không gian di sản.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh mọi thành quả của vị thế mới cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Tiếp tục triển khai và mở rộng một số chính sách về giáo dục, giao thông, tín dụng, an sinh đã và đang được triển khai, trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh tại một số địa bàn và tiếp tục chính sách tín dụng ưu đãi, đảm bảo phát triển kinh tế phải đi cùng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Song song với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Trong đó, tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí cán bộ phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về quản trị đô thị, quy hoạch, chuyển đổi số, đầu tư, tài chính và các lĩnh vực chuyên sâu. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhấn mạnh truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã tạo nên sức mạnh của Quảng Ninh qua nhiều thế hệ, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng với truyền thống đó, với những kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua quá trình triển khai xây dựng và thành lập thành phố và trên hết là với sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế, xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia, đóng góp vào công tác xây dựng và thành lập thành phố Quảng Ninh.